Ana Maria Braga retorna à Record TV e compartilha detalhes sobre seu primeiro salário e falta de equipamentos

A consagrada apresentadora Ana Maria Braga fez uma emocionante participação no Domingo Espetacular, em edição especial de comemoração aos 70 anos da Record TV, relembrando seus primeiros passos na emissora. Antes de alcançar o estrelato na Globo, Ana Maria já encantava os telespectadores no programa Note e Anote, onde ensinava receitas culinárias e tinha a companhia do icônico Louro José.

Ana Maria Braga compartilhou detalhes humildes sobre seu início na Record TV, revelando que recebia aproximadamente CR$ 1000, o que equivalia a cerca de R$ 0,36 nos dias atuais. Apesar da remuneração modesta, a apresentadora disse que lhe deram a oportunidade de trabalhar com câmeras e se expressar diante do público.

A falta de recursos era notável, e Ana Maria lembra que precisava levar seus próprios utensílios de cozinha para realizar suas receitas: “Não tinha nada aqui. Trazia prato, trazia garfo, comecei do zero vírgula zero fazendo coisas simples para as mulheres.”

No entanto, o talento e dedicação de Ana Maria Braga fizeram o programa crescer e ganhar notoriedade, e com isso, seu reconhecimento e salário também evoluíram: “Comecei a ganhar ‘dindin'”, disse a apresentadora. De acordo com uma reportagem da Folha de 1997, ela chegou a ganhar R$ 200 mil por mês apenas com merchandising.

O programa Note e Anote chegou a ter uma impressionante duração de seis horas por dia no ar. Somando suas passagens por Note e Anote e o Programa da Ana Maria Braga, ela entrou para o Guiness Book como a apresentadora de TV brasileira que permaneceu ao vivo por mais tempo.

Após sete anos de sucesso na Record TV, Ana Maria Braga deu um importante passo em sua carreira ao assinar contrato com a Globo, consolidando-se como uma das apresentadoras mais queridas e icônicas da televisão brasileira.