Ana Maria Braga elogia repórter ‘gato’ ao vivo: ‘Bíceps maravilhoso’

Já imaginou ser elogiado pela Ana Maria Braga logo de manhã? O repórter Fabricio Battaglini — quem homem! — recebeu a graça da apresentadora após aparecer no “Mais Você”. Ele apresentou uma reportagem sobre a alta nos preços dos combustíveis, em especial na gasolina.

O repórter ficou sem retorno do estúdio e não conseguia ouvir Ana Maria. A apresentadora brincou com ele. Obrigada, Fabrício. Coisas importantes para se perceber [na reportagem], além do bíceps maravilhoso do Fabricio.

Fabricio trabalha com Ana Maria há alguns anos e chegou a assumir o posto de apresentador ao lado de Patricia Poeta em algumas licenças de Ana. Pai de dois filhos, ele também integrou a equipe do “Bem-Estar”

Com informações do Uol