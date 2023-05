Ana Maria Braga chora ao homenagear Palmirinha

A apresentadora da Globo caiu no choro enquanto conversava com as três filhas da amiga, Tânia, Sandra e Nancy, ao vivo

Ana Maria Braga, 74, ficou emocionada durante homenagem à apresentadora Palmirinha Onofre, nesta segunda-feira (8), no Mais Você. A cozinheira morreu aos 91 anos, no domingo (7), em decorrência de complicações renais crônicas.

A apresentadora da Globo caiu no choro enquanto conversava com as três filhas da amiga, Tânia, Sandra e Nancy, ao vivo. “Ela não era a minha amiguinha. Ela era a minha amigona. Às vezes, ela me ligava, contava os perrengues da vida, porque na vida não são só flores. A gente se falava bastante. Ela sempre foi muito forte. Eu amo a Palmirinha”, disse.

Ana Maria e Palmirinha trabalharam juntas no extinto Note e Anote (Record), de 1993 a 1997. As duas se reencontraram depois de 20 anos, em 2019, no Mais Você.

“Foi muito sofrimento, muitas portas se fechando. Mas, quando entrei para trabalhar com você, fui crescendo. Pude aprender a falar na televisão, entender meu público. Foi com você, Aninha. Eu cresci bastante com você. Foi por você que ganhei um programa”, contou Palmirinha, à época.

Ontem, a apresentadora da Globo publicou uma homenagem à amiga. “Mãe, amiga e irmã que a vida me deu. Hoje o céu está mais doce com a tua chegada. Sorte de quem teve o privilégio de tê-la por perto. Meus sinceros sentimentos para toda família. Obrigada por tudo”, escreveu Ana Maria, no Instagram.

Palmirinha morreu aos 91 anos, no domingo (7), em São Paulo. A apresentadora estava internada na Unidade Paulista do hospital Alemão Oswaldo Cruz desde o dia 11 de abril.

Nascida em Bauru, no interior de São Paulo, Palmirinha deixou três filhas: Tânia, Sandra e Nancy, seis netos e três bisnetos.