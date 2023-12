Ana Hickmann negocia renovação de contrato com a Record

Tanto Ana quanto Record têm desejo de seguir com a parceria de quase duas décadas

Gabriel Vaquer

Aracaju – SE

Uma das apresentadoras do Hoje em Dia, atração matinal da Record, Ana Hickmann iniciou conversas com a emissora de Edir Macedo para uma extensão contratual de seu acordo, que será encerrado no início de 2024.

Tanto Ana quanto Record têm desejo de seguir com a parceria de quase duas décadas. A ex-modelo de 42 anos é o principal nome comercial do programa feminino, e atrai anunciantes interessados em sua simpatia e elegância junto às mulheres, público-alvo da atração.

Estima-se que, por ano, as empresas de Ana Hickmann consigam arrecadar cerca de R$ 50 milhões com licenciamentos e merchandising. Parte deste valor também chega para a Record, já que as empresas parceiras de Ana buscam anunciar no programa.

A expectativa é que o novo vínculo seja acertado em breve. Ana Hickmann vai completar 20 anos de Record. Seu primeiro contrato foi em 2004, convidada pelo jornalista Paulo Henrique Amorim (1942-2019) para comandar um quadro no vespertino Tudo a Ver.

Após o bom desempenho, virou repórter do programa Domingo Espetacular no mesmo ano. Já em 2005, Ana estreia como apresentadora na primeira formação do Hoje em Dia, junto com Britto Júnior e Edu Guedes.

Em julho de 2009, deixou o Hoje em Dia e passou a comandar o programa dominical Tudo É Possível, no lugar de Eliana, contratada pelo SBT na ocasião. A atração saiu do ar no fim de 2012.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em setembro do mesmo ano, assumiu o Programa da Tarde ao lado de Britto Júnior e Ticiane Pinheiro. Em janeiro de 2015 deixou o Programa da Tarde e retornou ao Hoje em Dia, ao lado de César Filho, Ticiane Pinheiro e Renata Alves, onde está desde então.

Vale ressaltar que Ana está em evidência no momento pelo recente caso de agressão que sofreu do seu ex-marido, o empresário Alexandre Correa. Ana descobriu que seu ex-companheiro fez dívidas em seu nome e tenta a separação na Justiça.

Procurada pela Folha de S.Paulo, a assessoria de imprensa de Ana Hickmann diz não ter informações sobre o assunto.