Ana Hickmann diz que mudou data de férias, mas Alexandre contesta e vai à delegacia

Após o pedido de prisão de Ana Hickmann feito pelo ex-marido, Alexandre Correa, por uma suposta alienação parental e descumprimento de ordem judicial, a apresentadora afirma à Folha de S.Paulo que mudou a data das férias e, por isso, não entregou o filho para convivência com o pai na última quarta-feira (3), dia estabelecido pela Justiça de São Paulo para que isso acontecesse.

Por meio de sua assessoria, Ana respondeu: “Foi acordado entre os advogados de Ana Hickmann e Alexandre Correa a transferência do período de férias de Alexandre (filho) com o pai para os dias 9 a 17 de janeiro. A determinação será cumprida, conforme alinhada entre ambas as partes”, afirma.

Questionado sobre isso, o advogado de Alexandre, Enio Martins, contesta e afirma que a apresentadora teria alterado a data sem que ele e sua sócia soubessem e que não há nada acordado. “Estamos indo agora a uma delegacia registrar queixa. Ela desobedece uma ordem judicial”, diz à Folha de S.Paulo.

Já a assessoria de Hickmann, quando questionada mais uma vez, afirmou que o acordo teria sido por telefone no dia 22 de dezembro. “Levando em consideração que as férias de Ana Hickmann estavam previamente programadas entre os dias 3 e 7 janeiro, foi então acordado a transferência do período para os dias 9 a 17 de janeiro. A determinação será realizada”, emendou.

O empresário Alexandre Correa, que no ano passado foi acusado por Ana de lesão corporal e violência doméstica, entrou na Justiça com um pedido de prisão para a apresentadora. Ele alega que ela não entregou o filho de 9 anos do casal a ele na data estipulada pela Justiça.

A Folha de S.Paulo teve acesso ao documento que consta no Tribunal de Justiça da Comarca de Itu, protocolado pela juíza Renata Cristina Rosa da Costa Silva. Nele, assinado no dia 19 de dezembro, havia ficado determinado que o garoto ficaria com o pai entre os dias 3 e 10 de janeiro, com retirada às 9h e devolução às 18h, competindo aos avós paternos buscarem e devolverem a criança no lar materno.

Segundo o pedido de prisão, enviado nesta quinta (4) ao TJ-SP, Ana teria se recusado a entregar a criança para convivência com o pai.