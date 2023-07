Amaury Jr. encerra sua trajetória na RedeTV! após 21 anos

O rompimento foi descrito como uma decisão em comum acordo, em que Amaury Jr. expressou o desejo de liderar sua própria produtora

Amaury Jr., renomado apresentador de 72 anos, se despede da RedeTV! após uma parceria que se estendeu por 21 anos. Em um comunicado à imprensa nesta sexta-feira (21), o canal anunciou a saída do apresentador, que esteve na emissora em diferentes períodos ao longo de sua carreira.

O rompimento foi descrito como uma decisão em comum acordo, em que Amaury Jr. expressou o desejo de liderar sua própria produtora e se dedicar aos novos projetos, incluindo a BraziTV em Orlando.

A trajetória de Amaury Jr. na RedeTV! começou em novembro de 2002, com a primeira edição do seu icônico Programa Amaury Jr., que se destacava por suas entrevistas intimistas com celebridades. O programa permaneceu no ar até 2017, quando ele decidiu migrar para a Band.

Entretanto, o retorno à RedeTV! aconteceu em 2018, sendo sua casa até o presente mês de despedida. Sua presença na televisão brasileira marcou época e conquistou o carinho do público com suas entrevistas e eventos que se tornaram marca registrada.