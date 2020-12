Alok conta que realização de teste de lasers assustou moradores em cidade dos Estados Unidos

PUBLICIDADE

O DJ Alok relatou aos fãs por meio de um story no Instagram, que passou por uma situação inusitada enquanto realizava testes com lasers que seriam usados para um videoclipe. Segundo ele, os moradores da cidade de Sacramento, no estado da Califórnia (EUA), ficaram assustados com os feixes de luz projetados no céu e pensaram que se tratava de uma invasão alienígena. As informações são do site UOL.

“Eu estava fazendo testes do nosso laser, lá nos EUA, no norte da Califórnia, em Sacramento, e vários moradores ficaram intrigados, começaram a gerar várias especulações nas redes sociais, muitos deles ligaram para polícia. A polícia foi bater lá, porque estavam achando que era invasão alienígena, várias histórias loucas”, relatou o DJ brasileiro.

Alok também comentou sobre o incidente ter sido retratado por um veículo de comunicação da região. “Vou mostrar para vocês a matéria que saiu lá. Estamos bagunçando aí os Estados Unidos”.

Por fim, o DJ contou que toda a testagem foi realizada dentro das vias legais. “Obviamente a gente tinha todas as autorizações, polícia foi lá, viu tudo e tal, certificou, e ficou tudo certo”.