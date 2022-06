Aline Campos diz que foi estuprada na adolescência

A modelo e atriz decidiu compartilhar sua história nas redes sociais encorajada pelo depoimento da atriz Klara Castanho

Ex-musa de uma cervejaria para a qual estrelou uma série de comerciais, a modelo e atriz Aline Campos, 34, revelou na segunda-feira (27) que foi vítima de abuso sexual na adolescência. Ela diz que decidiu compartilhar sua história nas redes sociais encorajada pelo depoimento da atriz Klara Castanho, 21, que foi estuprada, engravidou do agressor e entregou a criança para adoção.

“Quero de alguma forma também acalmar os corações das meninas que podem ter passado por isso e hoje estão se sentindo culpadas ou achando que não vão superar esse trauma. A culpa nunca é de quem é abusado”, disse ela, que até pouco tempo atendia por outro nome profissional: Aline Riscado.

A modelo contou ao F5 que conseguiu superar o trauma de ter sido abusada mas evita puxar pela memória esses episódios tão cruelmente marcantes – nada mais compreensível. Não quer se estender sobre o assunto e ainda tenta esquecer o que aconteceu. “Infelizmente eu fui uma dessas vítimas, em dois momentos diferentes”, afirma.

“Demorei a reconhecer que tinha sido estuprada, essa palavra sempre soou muito forte para mim”, conta Aline, que diz ter convivido com uma “dor abafada” por anos e, como consequência, desenvolveu um bloqueio em relação aos homens. “As memórias estavam ali o tempo todo me assombrando, no meu inconsciente, transbordando em forma de traumas e muitos bloqueios. Isso é muito comum, infelizmente”

Para a modelo, é preciso falar mais sobre assunto, sem tabus. “Precisamos em nossas casas conversar com nossos filhos, mostrando o real valor da mulher, sem deixar que o machismo continue vibrando e passando para mais gerações”, diz a modelo, mãe de um menino de 11 anos.