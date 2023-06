Alec Baldwin é acusado de homicídio culposo por tiro acidental em set de filmagem

Durante o ensaio de uma cena, o ator Alec Baldwin estava com o revólver que disparou e atingiu a diretora

A Justiça norte-americana aceitou a acusação de homicídio culposo (quando não há intenção de matar) o contra o ator Alec Baldwin no caso da morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins durante as gravações do filme “Rust”, em 2021,

A decisão foi registrada pelo juiz que cuida do caso nesta quinta-feira (1), mas os detalhes do acordo não foram revelados, segundo o jornal NY Post. Em outubro, Matthew Hutchins, o viúvo de Halyna, anunciou que as partes tinham resolvido o processo e aguardavam a aprovação do tribunal. O acordo no processo de homicídio culposo ocorre cerca de um mês depois que os promotores retiraram as acusações de homicídio involuntário de Baldwin relacionadas ao tiroteio.

O protagonista de “Rust” havia sido acusado em janeiro de homicídio involuntário pelo tiro acidental nas gravações em outubro de 2021. Ele poderia pegar até 18 meses de prisão se fosse condenado. Os promotores acusavam Baldwin de disparar negligentemente um revólver Colt de calibre 45 durante a preparação para uma cena no rancho Bonanza Creek, Novo México, onde a equipe filmava o faroeste.



Durante o ensaio de uma cena, o ator Alec Baldwin estava com o revólver que disparou e atingiu a diretora. Halyna Hutchins estava em frente ao ator com uma câmera . Ela foi atingida no peito, chegou a ser levada para um hospital da região, mas morreu. O diretor do filme, Joel Souza, também ficou ferido.