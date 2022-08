Alanis Guillen, a Juma de ‘Pantanal’, passeia de braços dados com uma mulher no RJ

Durante as gravações da novela, houve rumores de que a atriz estava namorando Jesuíta Barbosa, que interpreta Joventino na trama

Alanis Guillen, de 24 anos, a Juma Marruá de “Pantanal”, foi vista passeando de braços dados com uma mulher ontem no Rio de Janeiro. Ao verem os registros, os fãs da atriz logo questionaram nas redes sociais: é namoro ou amizade?

Os internautas já encontraram o nome da mulher: Poli Pieratti, que trabalha com música, escrita e outras formas de arte. Nas imagens, as duas aparecem com os braços entrelaçados segurando o que parece ser uma guia de cachorro.

Durante as gravações de “Pantanal”, houve rumores de que Alanis estava namorando Jesuíta Barbosa, que interpreta Joventino na trama. Mas ele negou.

“As pessoas confundem. Espero que isso dê um gás na novela e as pessoas assistam”, afirmou Jesuíta. Bissexual, ele namorou por sete anos o também ator Fábio Audi, e desde o rompimento não assumiu oficialmente nenhum romance.

Alanis descreve a relação com o ator como uma “amizade de muita admiração”, e prefere não rotular sua sexualidade. Em entrevista ao jornal O Globo, ela afirmou: “Nossos desejos são nossos e não para servir a nada e nem ninguém. Mas entendo como é afrontoso ser uma mulher livre, que se expressa e que se tem pra ela”.