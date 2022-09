Adriana Lima anuncia nascimento de Cyan, seu 1º filho, e explica escolha do nome

O bebê é fruto do relacionamento com o produtor cinematográfico Andre Lemmers III, e nasceu na última semana

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A modelo Adriana Lima, 41, anunciou nesta segunda-feira (5) o nascimento de seu primeiro filho, Cyan.

A supermodelo publicou uma foto do olho do filho, e, na legenda, explicou a escolha do nome. “Cyan [ciano em português] é a cor entre verde e azul no espectro visível da luz. Cyan é a cor das águas de Bora Bora e das Maldivas, lugares que estão na nossa lista de sonhos. Cyan agora é nossa cor favorita.”

“A cor dos olhos do nosso menino. Bem-vindo ao mundo, Cyan Lima Lemmers”, completou ela. Além do bebê, Lima é mãe de duas meninas: Valentina, 12, e Sienna, 9, frutos do relacionamento da modelo com o ex-marido, o jogador de basquete Marko Jaric.

A publicação já tem mais de 70 mil curtidas, e, nos comentários, fãs e internautas parabenizaram a modelo. “Parabéns Adri e família! Muito feliz por todos vocês, mandando todo o meu amor”, disse uma. “Bem-vindo anjinho, mal posso esperar para te conhecer”, disse.

A ex-angel da marca Victoria Secrets anunciou a gravidez em seu primeiro vídeo do TikTok mostrando a reação do namorado Andre Lemmers ao descobrir que será pai. No vídeo, Adriana compartilhou várias situações em que Lemmers aparece inesperadamente assustando a modelo.

Por isso, ela decidiu “retribuir” os sustos mostrando o teste de gravidez positivo para o namorado na cama logo após ele acordar. “Ele gosta de me assustar em todos os lugares. No banheiro, em casa, antes de ir ao trabalho, no museu, no jardim. Hoje eu me vinguei”, disse Adriana, que concluiu o vídeo mostrando o ultrassom e anunciando que o bebê nascerá no outono.