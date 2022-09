Adam Levine abre o jogo sobre suposto affair com modelo

Cantor admite que flertou com Summer Stroh, mas disse que relação foi virtual

Adam Levine, 43, abriu o jogo sobre o suposto caso que teria tido com a modelo Sumner Stroh, 21. Recentemente, ela revelou ter tido um caso com o cantor durante 1 ano, período no qual ele teria traído a mulher, Behati Prinsloo, 34.

O vocalista do Maroon 5 admitiu que conversou com Stroh, mas afirmou que os dois nunca chegaram às vias de fato. “Muito está sendo dito sobre mim agora e eu quero esclarecer tudo”, disse em comunicado publicado em suas redes sociais.

Na sequência, ele disse sua versão sobre o que teria ocorrido. “Usei um mal julgamento ao falar com qualquer pessoa que não fosse minha esposa em qualquer tipo de flerte”, afirmou. “Eu não tive um caso, no entanto, cruzei a linha durante um período lamentável da minha vida. Em alguns momentos, isso se tornou impróprio.”

O músico contou ainda que tem consciência de seus erros e que está tentando remediar isso. “Minha esposa e minha família são tudo o que me importa neste mundo”, escreveu. “Ser tão ingênuo e estúpido o suficiente para arriscar a única coisa que realmente importa para mim foi o maior erro que eu poderia cometer.”

Ele encerrou dando a entender que foi perdoado pela esposa. “Eu nunca vou fazer isso novamente”, prometeu. “Assumo total responsabilidade. Nós vamos passar por isso. E vamos passar por isso juntos.”

Levine e Prisloo se conheceram em 2012. No ano seguinte, eles se separaram brevemente, mas em seguida anunciaram que estavam noivos. Eles são casados desde 2014. Os dois são pais de Dusty Rose, 5, e Gio Grace, 4, e aguardam o nascimento do terceiro herdeiro.