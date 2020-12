Acusada de transfobia, dupla Pedro Motta e Henrique muda letra da música

PUBLICIDADE

A Aliança Nacional LGBTI+ protocolizou nesta segunda-feira (21) uma notícia-crime para que o Ministério Público de Goiás possa apurar “a suposta prática do crime de transfobia” na música “Lili”, lançada recentemente pela dupla Pedro Motta e Henrique. Foi também protocolada uma Ação Civil Pública nesta terça-feira (22).

Após a polêmica, a dupla mudou a letra da música que havia sido lançada há quatro dias. A versão original fala sobre um homem ter se sentido enganado após descobrir que sua amante é uma travesti.

Em novo vídeo, os sertanejos cantam a nova versão e, ainda, reproduzem dados da AntraBrasil (Associação Nacional de Travestis e Transexuais) sobre o número de mortes sofrido pelo gênero.

“Nos posicionamos muito mal da primeira vez, mas errar é o humano”, afirmaram os sertanejos.

Na nova letra, os namorados vâo ao motel e ao descobrir que Lili é travesti, ele diz que a namorada será “sempre a sua menina”.

No processo da Aliança Nacional, a instituição “pede a remoção do conteúdo de caráter transfóbico bem como indenização por danos morais coletivos a ser revertida para instituições que promovem a defesa dos direitos das pessoas transexuais e travestis no Brasil”.

Antes de trocar a letra, a dupla se defendeu no Instagram. “Estão nos chamando de homofóbicos. A gente não está aqui para menosprezar a imagem de vocês. Pelo contrário, a música diz que o amor da nossa vida é uma travesti. A gente pede desculpas a todos vocês que estão interpretando mal a música. Sabemos que vai ter polêmica, mas nos desculpem”, afirmam em vídeo.

A música também repercutiu mal nas redes sociais. As plataformas Deezer e Spotify removeram a musica de seus catálogos. A Deezer se pronunicou no Twitter: “Não compactuo com transfobia. Já retirei a música de minha plataforma”.

O clipe de “Lili” ainda está no YouTube, mas o vídeo foi retirado da busca da ferramenta. O F5 tenta contato com a empresa para que ela possa se pronunciar sobre o assunto.

Letra de ‘Lili’

Depois de um mês de namoro

Apaixonado, iludido e bobo

Dentro de um motel

Chorando arrasado

Acabei de descobrir

Que eu fui enganado

Agora eu entendo

Porque ela

Não queria fazer amor

Uma voz feminina

Uma pele macia

Me enganou tão bem

Depois de uma farra embriagada

Ela se entregou

Só que ela não tinha

O que mulher tem

Ô Lili, ô Lili

Porque você mentiu pra mim

Ô Lili, ô Lili

Amor da minha é um travesti

As informações são da FolhaPress