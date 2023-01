Acidente sofrido por Jeremy Renner não foi provocado por terceiros, diz xerife

O astro de Vingadores, de 51 anos, ficou gravemente ferido ao ser atropelado por seu próprio trator “snowcat”

Os graves ferimentos sofridos pelo ator Jeremy Renner ao usar um trator que limpa neve para liberar um carro preso em uma estrada particular na montanha perto de Lake Tahoe, nos EUA, parecem ser o resultado de um “acidente trágico”, disse o chefe da polícia de Reno.

O astro de Vingadores, de 51 anos, ficou gravemente ferido ao ser atropelado por seu próprio trator “snowcat” depois de usá-lo para libertar um veículo dirigido por um membro da família que ficou preso a 90 centímetros de neve no dia de Ano Novo, disse o chefe de polícia do condado de Washoe, Darin Balaam.

Uma investigação ainda está em andamento, mas não há indicação de que outra pessoa esteja envolvida, que houve ação maliciosa ou qualquer indicação de que Renner estava incapacitado no momento do acidente na manhã de domingo, disse Balaam a repórteres.

“Neste ponto da investigação, consideramos que foi um acidente trágico”, disse o xerife. “Ele estava sendo um ótimo vizinho e tirando a neve das estradas para outras pessoas.”

O acidente deixou Renner em estado crítico, mas estável, com lesões torácicas e ortopédicas, segundo o agente do ator e também representantes do chefe de polícia, afirmando ainda que Renner foi transportado de helicóptero médico para um hospital de Reno a cerca de 40 quilômetros de distância.

No mesmo momento em que os repórteres se encontraram com Balaam na terça-feira, 3, Renner postou uma foto no Instagram em uma cama de hospital e uma mensagem com um erro de digitação. “Muito obrigado por suas amáveis palavras”, disse ele. “Estou muito doente para digitar, mas estou enviando amor a todos.”

Balaam disse que Renner usou seu trator Pistenbully, um veículo de 7 toneladas de sua propriedade, para rebocar outros veículos que ficaram presos na neve em uma estrada particular que ele divide com seus vizinhos.

“Depois de rebocar com sucesso o seu veículo, Renner saiu de seu (trator) para falar com familiares”, disse Balaam. “O Pistenbully começou a se mover e, na tentativa de pará-lo, Renner tentou voltar para o banco do motorista. Nesse momento, ele foi atingido.”

O xerife disse que o trator foi apreendido e está sendo examinado por investigadores em busca de eventuais problemas mecânicos.

“Ele estava ajudando alguém preso na neve”, disse a prefeita de Reno, Hillary Schieve, ao Reno Gazette-Journal. Ela, que é amiga do ator, soube do acidente logo depois do ocorrido. “Ele está sempre ajudando os outros”, disse a prefeita.

Conhecido pelo papel de Gavião Arqueiro, Renner foi duas vezes indicado ao Oscar, por suas atuações em Guerra ao Terror (melhor ator) e Atração Perigosa (melhor coadjuvante).

Estadão Conteúdo