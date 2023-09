Acidente, cirurgia, depoimentos, o que se sabe sobre caso Kayky Brito

Ele estava em um quiosque na orla acompanhado de amigos, quando atravessou a rua para buscar algo no carro e foi atropelado por um carro de aplicativo

São Pauo – SP e Rio de Janeiro – RJ

Kayky Brito, 34, foi atropelado ao atravessar a avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, na madrugada do último sábado (2).

Kayky Brito sofreu politraumatismo e traumatismo cranioencefálico após ser atropelado na altura do posto 6 da Barra da Tijuca.

O QUE KAYKY FAZIA?

Ele estava em um quiosque na orla acompanhado de amigos, quando atravessou a rua para buscar algo no carro de Bruno de Luca. Na volta, foi atropelado por um carro de aplicativo que levava uma passageira e sua filha.

ATOR QUASE FOI ATROPELADO MOMENTOS ANTES POR OUTRO VEÍCULO?

Sim. O delegado Ângelo Lages, da 16ª DP (Barra da Tijuca), confirmou a informação ao UOL.

Carro se aproximou e tentou mudar de faixa antes do choque. O motorista de aplicativo se assustou com a aparição de Kayky. Ele, que trafegava do Recreio dos Bandeirantes em direção à Barra da Tijuca, tentou mudar da faixa da esquerda para a direita para não acertar o ator. O motorista estava em horário de trabalho e transportava uma mulher com uma criança de colo.

ATOR CAIU NO CHÃO APÓS SER ATINGIDO?

Sim. O condutor do carro não consegue desviar completamente e atinge o ator, que fica caído entre as duas faixas da avenida. Perícia para determinar se o motorista dirigia acima da velocidade permitida fica pronta em até 30 dias. O condutor e a passageira do carro negaram que o veículo estivesse em alta velocidade em seus depoimentos à 16ª DP (Barra da Tijuca). O primeiro carro teria conseguido frear antes que o atingisse, o que não aconteceu na segunda vez.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

ONDE ATOR FOI ATENDIDO?

O motorista prestou socorro e o Corpo de Bombeiros foi acionado logo após a 1h da madrugada. O ator foi levado ao Hospital Miguel Couto, no Leblon, Zona Sul da cidade. O espaço é referência em traumatologia na rede pública da cidade. Ele permaneceu no hospital até meados da tarde de sábado, quando foi transferido para a rede privada. Desde então, ele está no Hospital Copa D’Or, em Copacabana.

O QUE A POLÍCIA CONCLUIU SOBRE ACIDENTE?

A polícia segue investigando as circunstâncias do acidente e já esteve quatro vezes no Quiosque Dona Maria, na Barra da Tijuca, para buscar as imagens das câmeras. Também já ouviu diferentes testemunhas. É preciso esperar a perícia para concluir inquérito e enviar ao Ministério Público.

O QUE SE OBSERVOU NAS IMAGENS?

O delegado Ângelo Lages, da 16ª DP (Barra da Tijuca) pontuou que o ator quase foi atropelado quando estava indo para o carro -o atropelamento ocorreu quando ele tentava voltar para o quiosque. As imagens mostram que o primeiro carro teria conseguido frear antes que o atingisse, o que não aconteceu na segunda vez.

COMO ESTÁ KAYKY AGORA?

Artista passou por cirurgias ao longo da última semana: fixação de fratura de pelve e do membro superior direito. Os procedimentos foram considerados exitosos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Kayky permanece sedado. O último boletim médico, divulgado no sábado (9), informou que o ator permanecia com o quadro clínico sob controle.

QUAL A RELAÇÃO DE BRUNO DE LUCA COM O CASO?

Apresentador estava com Kayky Brito em um quiosque momentos antes do atropelamento. Imagens obtidas com exclusividade pelo Domingo Espetacular (Record) mostram a reação do apresentador.

Bruno De Luca ficou desesperado, mas não chegou perto. De Luca vê o atropelamento e demonstra preocupação, com as mãos na cabeça e no rosto, mas não se aproxima do local da colisão.

Ele atravessou a avenida. Bruno também aparece cruzando a via onde o atropelamento aconteceu, após ser filmado colocando as mãos na cabeça com surpresa pelo ocorrido.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nas imagens inéditas, o apresentador aparece indo falar com um dos funcionários do local onde estava com Kayky, em outro ponto de visualização das câmeras.

Contato com outra testemunha. Atrás do quiosque, uma mulher, que também presenciou o atropelamento, se aproxima de Bruno, que deixa o local no mesmo momento pela areia da praia.

Antes de irem ao quiosque, os dois estariam escrevendo uma peça na casa de Bruno, contou o ator em depoimento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O QUE BRUNO DE LUCA DIZ EM DEPOIMENTO?

Bruno deu depoimento na quarta-feira (6) na 16ª Delegacia Policial, localizada na Barra da Tijuca. Ele disse que viu o atropelamento de Kayky Brito na Avenida Lúcio Costa, Barra da Tijuca, no sábado (2), mas soube que o ator foi a vítima do acidente apenas no dia seguinte.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ângelo Lages, delegado titular da 16ª DP (Barra da Tijuca), aponta Bruno como a principal testemunha do caso, já que Kayky foi até o carro do amigo minutos antes do atropelamento e parece pegar “algo” na porta do passageiro. O delegado também questionou os motivos que levaram Bruno a abandonar o carro na praia e não prestar socorro a Kayky.

O QUE DIZ MOTORISTA?

O motorista do aplicativo, envolvido no acidente, identificado por Diones Coelho da Silva, 41, disse com exclusividade o UOL que parou imediatamente quando percebeu a gravidade do atropelamento e chamou o socorro. “Eu parei de imediato, chamei os bombeiros e fui até a vítima. Os socorro chegou rápido, menos de 10 minutos”, explicou Diones. Ainda segundo relatos, Kayky já caiu desacordado na hora do impacto.

O motorista já prestou depoimento e no mesmo dia se prontificou a fazer o exame para detectar álcool, substância tóxica ou entorpecente no organismo. A reportagem teve acesso exclusivo ao resultado do laudo, que aponta que ele não havia consumido nada alcoólico ou qualquer substância de efeito análogo.

No boletim de ocorrência, registrado como lesão corporal culposa, quando não há intenção do ato, Diones disse que Kayky cruzou a pista repentinamente correndo, que ele trafegava na faixa da esquerda quando tentou desviar, jogando o carro para a faixa da direita. Mesmo assim, não conseguiu evitar a colisão.

O MOTORISTA PODE SER PRESO?

Ainda sobre as investigações, o delegado deve enviar para a perícia informações técnicas que vão apontar a velocidade real do veículo no momento do acidente. “A perícia de áudio e vídeo da polícia vai utilizar as imagens obtidas no local do acidente, para precisar o deslocamento do carro e chegar até a velocidade que ele vinha”, explicou.

MOTORISTA FICOU SEM TRABALHAR?

Ao UOL, Diones Coelho da Silva contou que estava sem conseguir trabalhar desde o ocorrido. Ele disse que não tinha recursos para consertar o carro, sua “única” fonte de renda. Ele ainda disse que havia sido bloqueado no aplicativo 99. Após apelo, a empresa informou que desbloqueou o motorista. Não houve restrições na Uber.

Sem conseguir o sustento familiar, ele abriu uma vaquinha virtual e conseguiu atingir o quíntuplo da meta. Hoje (11), ele recebeu um carro emprestado da 99 para voltar a trabalhar.

MOTORISTA VAI DOAR VALOR DA VAQUINHA?

Diones prometeu doar o valor excedente da vaquinha. “Deus já me deu o que eu precisava para poder recomeçar a minha vida. Então, o que passou disso, o que vai passar, quero transbordar na vida das outras pessoas. Daquelas que precisam também, assim como eu precisei. Esse é o desejo do meu coração”, disse o motorista em entrevista ao influenciador Rafael Múrmura. Ele arrecadou mais de R$ 170 mil.

FAMÍLIA DE KAYKY FALOU SOBRE O MOTORISTA QUE ATROPELOU O ATOR?

Sim. A família agradeceu o apoio do motorista Diones Silva e o chamou de “anjo” em publicação no perfil da atriz Sthefany Brito, 36. “Deixamos aqui também pública, reiterando o que já falamos pelo telefone, a nossa genuína gratidão ao Diones Silva, motorista que foi um verdadeiro anjo na vida do Kayky, prestando socorro imediato, fato que com certeza salvou a vida dele. Seremos eternamente gratos.”

O QUE DIZ GARÇOM DO QUIOSQUE?

De acordo com Edivan Martin, Bruno De Luca e Kayky Brito chegaram bem ao local e beberam vodca antes do acidente. “Cada um bebeu três, e um energético”, lembrou.

O funcionário, que estava aguardando o ônibus quando viu o acidente, disse que De Luca ficou desesperado com o acidente. “Ele gritou. Não lembrou muito o que ele gritou. Botou a mão na cabeça e ficou andando de lá e para cá. E nisso eu saí de perto dele e fui perto do Kayky. E foi chegando gente. Quando eu voltei para o quiosque, bem depois, ele já não estava mais.”