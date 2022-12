‘A CCXP Foi muito além do que eu imaginava’, diz Keanu Reeves

O ator, conhecido pela saga Matrix e agora por John Wick, ficou sem jeito com a demonstração pública de afeto

Keanu Reeves teve a chance de experimentar o calor dos fãs brasileiros – em dose dupla – durante a CCXP 2022, que terminou neste domingo, 4, em São Paulo. O ator foi a grande atração da maior convenção de cultura pop da América Latina, onde esteve para divulgar o filme John Wick 4: Baba Yaga, dirigido por Chad Stahelski, com estreia prevista para 23 de março de 2023, e os quadrinhos BRZRKR, que ele criou e escreveu com Matt Kindt e teve as capas feitas pelo brasileiro Rafael Grampá, que também colaborou no design dos personagens com Ron Garney.

O ator, conhecido pela saga Matrix e agora por John Wick, além dos trabalhos feitos com diretores aclamados como Francis Ford Coppola (Drácula de Bram Stoker) e Gus Van Sant (Garotos de Programa), ficou sem jeito com a demonstração pública de afeto, principalmente quando alguém da plateia gritava “Eu te amo!” para ele em inglês. Ou mesmo quando alguns tentaram aplaudi-lo de pé. “Foi muito especial”, disse Reeves em entrevista ao Estadão, na tarde de domingo. “As pessoas aqui são muito bacanas e generosas. É muito legal que elas gostem de John Wick aqui. Eu realmente fico grato. A CCXP é lendária, mas foi além do que eu imaginava.” O ator contou também que não teve muito tempo para explorar a cidade. “Vi o aeroporto, o hotel e fui à CCXP. Foi isso”, disse.

Público

Reeves é um dos astros mais discretos e pé no chão de Hollywood. No palco da CCXP, ele se disse honrado e grato de estar no evento. “Quando começamos com John Wick, oito anos atrás, jamais imaginaria que teria o privilégio de estar aqui com vocês. Então essa série mudou minha vida”, disse o ator durante o painel. “Eu acredito que as pessoas gostam da autenticidade, da crueza e da diversão.” Para ele, John Wick é uma história apaixonante. “Ele está lutando por sua vida. Por liberdade. Está à procura de paz. Algo que todos nós queremos, de certa maneira.”

Ele creditou ao público a continuação da aventura iniciada em 2014. “Não tínhamos nada planejado. Era apenas um roteiro maravilhoso, dois diretores incríveis, Chad Stahelski e David Leitch, um papel ótimo”, disse Reeves. “A única razão pela qual conseguimos fazer o segundo foi a resposta do público. Só fizemos o Capítulo 3 por causa do sucesso do 2. Então depende do público se vamos fazer outros. Nós fizemos Baba Yaga com muito amor e como se fosse o último.”

Desta vez, o matador que foi obrigado a deixar a aposentadoria quando mataram o cachorro que lhe fora presenteado pela mulher, antes de ela morrer, precisa enfrentar a Alta Cúpula em Nova York, Paris, Berlim e Osaka. “A Cúpula está acima do mundo. Os assassinos sob sua supervisão são tão ilimitados quando os grãos de areia da praia”, disse ele.

Os mestres de cerimônia Marcelo Forlani e Maria Bopp tiveram de insistir muito para ele falar sobre os desafios de fazer o quarto filme da série. “Desafio? Foram presentes!” ou “Desafio? Foi divertido!”, afirmou. Mas, finalmente, ele admitiu que a idade, às vezes, pesa. “Estou velho. Então às vezes é um tal de ai minhas costas, ai meu joelho”, contou, arrancando risos da plateia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Balanço

A volta da CCXP após duas edições virtuais teve um bom número de atrações, apesar de o jogo do Brasil na sexta ter atrapalhado a sua distribuição, superlotando o sábado. A Netflix trouxe 14 atrizes e atores: Park Hae-soo (Round 6 e La Casa de Papel: Coreia), Noah Centineo (Recruta), Vivienne Acheampong (Sandman), Kirby Howell-Baptiste (Sandman), Gwendoline Christie (Sandman e Wandinha), Jenna Ortega (Wandinha), Sophia Brown, Laurence O’Fuarain e Joey Batey (todos de The Witcher: A Origem), Kit Connor e Joe Locke (ambos de Heartstopper), Jottapê, Christian Malheiros e Bruna Mascarenhas (de Sintonia). Segundo a companhia, foi seu maior painel na CCXP. O público correspondeu, colocando o Palco Thunder abaixo, especialmente nas apresentações de Centineo, Wandinha, Sandman e Heartstopper.

Os atores Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna e Merle Dandrige, além dos produtores Craig Mazin e Neil Druckmann, participaram do painel de The Last of Us, divulgando aqui o trailer da série baseada no videogame de sucesso, que estreia em janeiro na HBO e HBO Max.

Novidades

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Prime Video veio com atores de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder (Ismael Cruz Córdova, Cynthia Addai-Robinson, Sarah Zwangobani e Trystan Gravelle), A Roda do Tempo (Dónal Finn, Ceara Coveney e Kate Fleetwood), Jack Ryan (Michael Kelly e Betty Gabriel) e Periféricos (Chloe Grace Moretz e a produtora-executiva Lisa Joy).

Na sexta, a Disney tinha dominado com a vinda de Kevin Feige e o diretor e parte do elenco de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, com a estreia do trailer de Indiana Jones e o Chamado do Destino e a presença de Pedro Pascal por O Mandaloriano, além de 18 minutos de Avatar: O Caminho da Água e de cenas exclusivas de Elementos, da Pixar.

Fãs

Não foram tantos os anúncios ou materiais realmente inéditos, mas, para o público, como sempre, a CCXP foi uma grande oportunidade de ver seus ídolos de perto. A participação animada dos fãs – que chegaram a cantar “Parabéns a Você” para a mulher de Craig Mazin – foi o grande destaque da convenção. Os atores corresponderam. Ismael Cruz Córdova emocionou a plateia agradecendo aos fãs brasileiros, em português, por seu apoio quando ele foi atacado na internet por fazer um elfo negro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Vários outros tentaram falar “Olá, Brasil” e foram perdoados quando o que saiu foi um “Hola, Brasil”. A turma de The Last of Us declarou sua torcida pelo Brasil na Copa do Mundo. Muitos declararam seu amor por coxinha, pão de queijo e brigadeiro – olhando para você, Noah Centineo. E até Keanu Reeves se ajoelhou no Palco Thunder para agradecer a recepção que teve na CCXP.

Estadão Conteúdo