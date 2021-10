10 anos: um colunista com estilo que é só seu

Marcelo Chaves, titular de uma das colunas sociais mais importantes do DF faz aniversário e comemora com ações filantrópicas e anúncio de livro

“Estou muito feliz em completar duas décadas de Jornal de Brasília, e dez anos assinando a coluna Marcelo Chaves. Minha carreira foi toda construída nessa empresa que faz parte da minha vida e que posso dizer que é a minha casa”, compartilha o jornalista Marcelo Chaves, colunista do JBr. Neste mês de outubro, o colunista do segmento social, político, cultural, diplomático e empresarial da capital completará seu décimo ano escrevendo para o jornal impresso e para o site.

Considerado um dos mais respeitados profissionais do Distrito Federal, Marcelo começou no JBr em 2001, como estagiário do extinto suplemento dominical Estilo de Vida, comandado pela jornalista Marlene Galeazzi. “Ele foi meu estagiário. Espero que minha vivência com ele tenha contribuído para que ele encontrasse seu caminho.”

Para o aprendiz, os anos que se passaram servem como uma escola que, todos os dias, agrega algo novo. “Venho trazendo no decorrer desses anos, humildemente, aprendendo a cada dia e com ética e respeito, informação para a população do DF”, diz Chaves.

Seu trabalho, contudo, não se limita apenas a assinar a coluna Marcelo Chaves, mas também se estende a colaborações com as ações sociais do JBr do Bem, que é responsável pelas campanhas filantrópicas do Jornal de Brasília. “Por meio do JBr do Bem procuramos amenizar as dificuldades e sofrimento das pessoas em vulnerabilidade social com as nossas campanhas”, completa o comunicador.

Graduado em Comunicação Social pela Universidade Católica de Brasília (UCB), e pós-graduado em Comunicação e Marketing, Marcelo Chaves passou por diversas editorias, no entanto, sempre teve como foco principal os destaques e principais acontecimentos de suas áreas de interesses.

Comemorando também seus 20 anos de jornalismo, a coluna do jornalista no mês de outubro dará enfoque especial para o lado beneficente. “Vamos celebrar com muita notícia boa e também com solidariedade”, destaca o profissional.

Uma porcentagem dos anúncios comercializados no espaço tanto da edição impressa quanto do portal do JBr na internet será transformada em cestas básicas direcionadas para a comunidade carente do Distrito Federal e do Entorno. No dia 12 de outubro, a coluna fará a doação de brinquedos para crianças carentes de Brasília.

Para o aniversariante, o maior presente é continuar compondo a equipe da entidade que ele chama de casa. “O JBr significa o meu trabalho, a minha carreira como jornalista, a minha maturidade como comunicador, a minha casa. É o local que me permite compartilhar com os leitores do DF, das demais capitais do país e do exterior, as notícias que escrevo com dedicação, sempre com o intuito de levar a melhor informação para todos”, declara. Foi no Jornal de Brasília que Marcelo afirma ter se solidificado na carreira. “Sempre me acolheram muito bem e me deram liberdade e suporte para eu desenvolver o meu trabalho”, acrescenta.

Ainda como parte das comemorações do aniversário da coluna, Marcelo também decidiu desenvolver um livro, previsto para ser lançado no próximo ano. Intitulado 20 + 10 (referência aos seus 20 anos de Jornalismo e 10 de coluna no Jornal), a obra, produzida de modo independente, irá trazer as transformações da capital federal nos últimos 20 anos, sob o olhar de personalidades locais como políticos, empresários, pioneiros, diplomatas, artistas e grandes nomes da sociedade brasiliense.

Opiniões

“Brasília é brindada diariamente com a coluna do Marcelo Chaves, que nos traz as melhores informações referentes a todos os eventos e acontecimentos da cidade, além das realizações e das personalidades. Nós só temos a agradecer. Parabéns Marcelo Chaves, parabéns ao Jornal de Brasília pelo belíssimo trabalho realizado e pelo o que fazem pela nossa cidade. É uma alegria vê-lo festejando essa data tão importante, porque sei da isenção, do esforço e da competência dele. Que venham muitos aniversários pela frente porque, afinal, quem ganha o presente é Brasília”.

Ibaneis Rocha, governador do Distrito Federal

"A coluna de Marcelo Chaves retrata o cotidiano da nossa cidade, trazendo leveza e boas notícias em tempos tão incertos. A trajetória deste importante profissional se une aos objetivos do tradicional Jornal de Brasília, que tem consolidado, ao longo desses anos, um importante compromisso com a sociedade brasiliense. Dois caminhos que se complementam, histórias construídas diariamente, com qualidade, seriedade e respeito ao público com a divulgação das principais notícias da cidade, do Brasil e do mundo." Cristina Peduzzi, ministra presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST)

“Marcelo Chaves é um exemplo de profissional e de amigo das causas sociais. Em duas décadas de atuação, vem apoiando instituições importantes com suas campanhas e valorizando a cultura da nossa Brasília. Presença assídua no Memorial JK, espaço que ele sempre trata com imenso carinho, inaugurou um estilo de fazer colunismo social e de valorizar os pioneiros, tratando-os com a deferência e o respeito que eles sempre foram merecedores. Desejo a ele mais outras duas décadas de bom Jornalismo”. Anna Christina Kubitschek, presidente do Memorial JK

"O Marcelo é mais que um jornalista, é um profissional que merece nossa admiração pela forma com que se dedica à nossa cidade e trata com seriedade, elegância e competência as pautas. É um presente ter ele como porta voz de Brasília". Flávia Arruda, ministra da Secretaria de Governo da Presidência da República

"Além de ser um excepcional jornalista, elegante, refinado, grande conhecedor de história, Marcelo Chaves é sempre um anfitrião ideal ao apresentar Brasília aos meus amigos e amigas estrangeiros em visita à capital brasileira". Alessandra Silvestri-Levy von Bismarck, princesa e escritora