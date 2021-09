CCXP terá 2ª edição totalmente virtual com promessa de 50 horas de conteúdo

O evento será totalmente virtual e gratuito, e acontecerá nos dias 4 e 5 de dezembro, prometendo mais de 50 horas de conteúdo exclusivo

Mariana Arrudas

SÃO PAULO, SP

Considerado um dos grandes eventos de cultura pop no Brasil, a Comic Con Experience (CCXP) terá sua segunda edição online neste ano. O evento será totalmente virtual e gratuito, assim como em 2020, e acontecerá nos dias 4 e 5 de dezembro, prometendo mais de 50 horas de conteúdo exclusivo para o público.



Pierre Mantovani, co-fundador da CCXP e da Omelete Company, disse, em conversa com a imprensa realizada nesta terça-feira (14), que ainda não seria possível voltar ao formato original por causa da pandemia. As vendas de ingresso para o evento online começam em 15 de outubro –clientes do Santander terão pré-venda a partir de 29 de setembro.

Os valores ainda serão revelados. Já a CCXP 2022 deverá a acontecer presencialmente, no São Paulo Expo, e a venda dos ingressos já começarão agora, junto aos da edição de 2021. Quem adquirir o pacote da próxima edição vai ganhar uma credencial Digital Experience para a edição que ocorre no fim deste ano.

,

Uma das novidades é que a plataforma digital do evento passou por ajustes para entregar uma melhor experiência aos participantes. Agora, o público terá acesso mais rápido e um painel de controle com ferramentas para facilitar a interação com outros visitantes durante as lives.



O evento terá cinco palcos ao todo, por meio de três streamings simultâneos. A Thunder Arena trará conteúdos inéditos, entrevistas e lançamentos. Neste ano, as transmissões serão feitas de um estúdio físico e a atração tem parceria com o Amazon Prime Video, a Paramount e o site Collider.



Já o “coração da CCXP”, o Artists’ Alley, muda seu nome para Artists’ Valley e trará, além de grandes artistas, entrevistas ao vivo, aulas, oficinas e batalhas de quadrinistas. As inscrições para participar estarão abertas a partir de 23 de setembro, e serão gratuitas. Além disso, será lançada uma websérie de quatro capítulos, intitulada “Road to Artists’ Valley”, contando a história do espaço.



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Creators e Cosplay Universe voltará com apresentações musicais, game-shows, entrevistas e também com o Concurso Cosplay, que vai eleger os melhores cosplayers divididos em três categorias: master cosplay, melhor apresentação e melhor figurino. Para se inscrever, os cosplayers poderão enviar vídeos de até 15 segundos.



Por fim, Alexandre Gaules e a Tribo irão comandar a Tribo Game Arena, palco com 24 horas de programação durante os dois dias de festival. A atração contará com jogos, últimos lançamentos da indústria dos games e batalhas entre os maiores jogadores profissionais do mundo.



Após duas edições online, foi anunciado a CCXPverse, como uma forma de esquenta para o festival presencial. Estão previstos como parte dele a CCXP Awards, uma premiação de cultura pop que será realizada em maio de 2022, e a CCXP Cologne, o evento da franquia que acontece Alemanha e será o primeiro presencial após a pandemia, em junho 2022.