CCXP premia ‘A Última Floresta’, Casimiro e Chico Felitti como destaques da cultura pop

Manuela Ferraro

São Paulo-SP

O filme A última Floresta (2022), o streamer Casimiro e o jornalista Chico Felitti estão entre os premiados no CCXP Awards, evento criado este ano ano para celebrar os destaques da cultura pop nacional. A iniciativa segue os moldes de grandes eventos como o Oscar, o Festival de Cannes e The Game Awards, com direito a roupas de gala e tapete vermelho. Tiago Leifert foi o apresentador da cerimônia, que contou com shows do rapper Rashid e da banda Fresno, além da presença de humoristas como Dani Calabresa e Antonio Tabet.

Com seis categorias e várias subdivisões, a premiação homenageou o melhor dos games, cinema, séries, livros, quadrinhos e criadores de conteúdo. Ao todo, foram distribuídos 31 prêmios –28 deles focados no cenário nacional, e 3 no internacional. O evento fez ainda quatro homenagens especiais.

Casimiro foi escolhido como o melhor streamer, enquanto o podcast Mano a Mano, apresentado pelo rapper Mano Brown, foi eleito o melhor da categoria. Já a atriz e ex-BBB Carla Diaz foi homenageada com o prêmio de melhor fandom.

Chico Felitti, que é criador do podcast da Folha “A Mulher da Casa Abandonada”, ganhou a categoria de literatura de não-ficção, com o livro “Elke: mulher maravilha”, uma biografia da modelo e apresentadora.

Documentário de Luiz Bolognesi que trata do território Yanomami, o filme A Última Floresta (2022) foi laureado como melhor longa-metragem nacional e também recebeu o Grand Prix, a grande premiação da noite.

Seu Jorge foi escolhido como melhor ator de filmes, e Christian Malheiros, que atua na série Sintonia (Netflix) e em Sessão de Terapia (Globoplay), foi o melhor ator de séries. Sob Pressão (Globoplay) foi venceu como a melhor série, e Liniker levou o prêmio de melhor atriz de séries, por seu papel em Manhãs de Setembro (Prime Video).

No cenário internacional, Judas e o Messias Negro (2021) foi escolhido melhor filme global, e Succession (HBO Max), a melhor série global.

Na vertente de games, Gustavo “Sacy” e Natália “Daiki” Vilela foram escolhidos como os melhores pro-players masculino e feminina, respectivamente. “It takes two”, um jogo de aventura sobre dois humanos transformados em bonecos por um feitiço, foi eleito melhor game global.

Famosos que brilharam no tapete vermelho

Carla Diaz foi uma das celebridades que roubou a cena no tapete vermelho da primeira edição do CCXP Awards. Ela usou um vestido azul com uma saia de tule, uma bolsa circular de metal e brincos de borboleta. “A cinderela está diferente”, brincou a atriz, que contou que seu look foi inspirado no seu fandom, que se denomina como “borboletas” e “borboletário”. “Eu quis ousar um pouco, vim fazer essa homenagem para eles.”

Mas outros famosos também brilharam no tapete vermelho, como o casal Sarah Andrade e Lucas Viana, que decidiram ir à festa combinando a cor preta do look. Ela estava deslumbrante com um vestido longo preto com fenda lateral que deixava as pernas à mostra.

A atriz Jéssica Ellen, que compareceu à premiação com o noivo, o ator Dan Ferreira, exibiu a barriguinha de grávida em um vestido rosa justo, de alças e com amarrações laterais. Para completar, sandálias e bolsa prateadas, que combinava com o look prateado do noivo.

A Pequena Lo estava elegante com um vestido longo prateado com decote de coração e uma fenda lateral. Enquanto Luiza Mell investiu em um vestido preto com brilho e recortes vazados que expõem partes do corpo.

A cantora Liniker também apostou na sensualidade com um vestido preto justo com uma fenda lateral. Para completar o visual, ela apostou em uma bota de cano super alto -uma tendência da moda inverno 2022.

Os homens também brilharam no tapete vermelho. O influenciador Pyong Lee usou paletó e calça grafite e camisa preta. Enquanto o ator Rocco Pitanga estava elegante com blazer e calças off-white e blusa preta.

O CCXP Awards foi criado para homenagear o melhor dos games, filmes, séries, livros, quadrinhos e criadores de conteúdo. Ao todo, serão seis categorias da cultura pop com várias subdivisões, totalizando 32 prêmios -3 deles focados no cenário internacional, e 29 no nacional-, além de quatro homenagens especiais.