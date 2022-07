CCXP Awards anuncia vencedores em cerimônia em SP; confira a lista

Ao longo da premiação, foram entregues 32 troféus – apelidado carinhosamente de Glória – para as melhores obras, artistas e criadores de conteúdo em seis vertentes

Em sua primeira edição, o CCXP Awards aconteceu na noite desta sexta-feira, 15, na Sala São Paulo, no centro da cidade. Em uma cerimônia com duração de duas horas, o apresentador e jornalista Tiago Leifert comandou a noite, que busca ser uma referência na valorização da cultura, principalmente no que é produzido dentro das fronteiras brasileiras.

Ao longo da premiação, foram entregues 32 troféus – apelidado carinhosamente de Glória – para as melhores obras, artistas e criadores de conteúdo em seis vertentes: filmes, séries, literatura, games & eSports, quadrinhos e criadores de conteúdo. Vale destacar que apenas as categorias de filmes, séries e games contam com uma única subcategoria que irá premiar o melhor em escala global. Em todas as outras, os concorrentes são nacionais

Além de Leifert, algumas personalidades brasileiras, como Antônio Tabet, Ed Gama e Dani Calabresa, apresentaram as categorias, introduzindo os concorrentes e anunciando os vencedores. Com pompa de Oscar e traje de gala, os premiados subiam ao palco para agradecer e contar suas histórias. Dentre os premiados, a diversidade brilhou com a vitória de personalidades como Liniker em melhor atriz em série e Renata Carvalho em melhor atriz em filme.

Em um dos prêmios mais esperados da noite, Marcello Quintanilha ficou com o prêmio de melhor quadrinista, enquanto o quadrinho Arlindo levou o prêmio de Melhor HQ, rendendo uma emocionante declaração da IlustraLu. “Arlindo é uma carta de amor para todo mundo. Para todo mundo que a gente foi, para todo mundo que a gente é e para todo mundo que a gente ama”, disse ela, no discurso. Em literatura, Elke: Mulher Maravilha ficou com melhor não-ficção, enquanto O Serviço de Entregas Monstruosas ganhou melhor ficção.

Na categoria de cinema, algumas surpresas, como a vitória de Judas e o Messias Negro em melhor filme, A Última Floresta como melhor filme nacional e Alvorada, de Anna Muylaert e Lô Politi, em melhor direção — rendendo um discurso emocionado e surpreso de Lô Politi. Uma pena, porém, que foi um prêmio “esvaziado”, com vencedores como Seu Jorge e Renata Carvalho ausentes.

Confira, a seguir, todos os premiados da CCXP Awards na noite desta sexta-feira. A cerimônia pode ser assistida no canal oficial do YouTube.

Melhor Filme do Ano (Global)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas

Ataque dos Cães

Druk – Mais uma Rodada

Encanto

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Judas e o Messias Negro

Melhor Filme (Brasil)

A Última Floresta

Medusa

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Medida Provisória

Eduardo e Mônica

Turma da Mônica: Lições

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Melhor Direção (BR)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Anita Rocha da Silveira (Medusa)

Anna Muylaert e Lô Politi (Alvorada)

Daniel Rezende (Turma da Mônica:Lições)

Lázaro Ramos (Medida Provisória)

Luiz Bolognesi (A Última Floresta)

Melhor Ator (BR)

César Mello (Doutor Gama)

Gabriel Leone (Eduardo e Mônica)

Irandhir Santos (Piedade)

Lázaro Ramos (O Silêncio da Chuva)

Seu Jorge (Marighella)

Melhor Atriz (BR)

Alice Braga (Eduardo e Mônica)

Grace Orsato (Meu Nome é Bagdá)

Jéssica Ellen (Cabeça de Nêgo)

Renata Carvalho (Vento Seco)

Taís Araújo (Medida Provisória)

Melhor Série do Ano (Global)

Round 6

Succession

Arcane

WandaVision

Ted Lasso

Melhor Série (BR)

Cidade Invisível

Manhãs de Setembro

O Caso Evandro

Sintonia

Sob Pressão

Melhor Ator de Série (BR)

Christian Malheiros (Sintonia)

Fábio Assunção (Onde Está Meu Coração)

Flávio Tolezani (DOM)

Gabriel Leone (DOM)

Selton Mello (Sessão de Terapia)

Melhor Atriz de Série (BR)

Alessandra Negrini (Cidade Invisível)

Hermila Guedes (Segunda Chamada)

Letícia Colin (Onde Está Meu Coração)

Letícia Colin (Sessão de Terapia)

Liniker (Manhãs de Setembro)

Melhor Quadrinho (BR)

Arlindo

Brega Story

Carniça e a Blindagem Mística: Parte Dois A tutela do Oculto

Confinada

Escuta, Formosa Márcia

Melhor Quadrinista (BR)

Gidalti Jr. – Brega Story

Ilustralu (Luiza de Souza) – Arlindo

Laerte – Manual do Minotauro

Marcello Quintanilha – Escuta, Formosa Márcia

Shiko – Carniça e a Blindagem Mística: A tutela do oculto

Melhor Álbum (BR)

Arlindo

Brega Story

Carniça e a Blindagem Mística: Parte Dois A tutela do Oculto

Escuta, Formosa Márcia

Isolamento

Melhor Tira e Web-tira (BR)

A Urna – Amanda Miranda

Anésia & Dolores

Como eu sobrevivi à COVID-19 e seus amigos! (Tira)

Manual do Minotauro

Tê Rex: Zapzombie

Melhor Roteirista (BR)

Gabriel Nascimento – A menor distância entre dois pontos é uma fuga

Ilustralu (Luiza de Souza) – Arlindo

Kash Fyre – Espetaculare Meneghetti

Leandro Assis e Triscila Oliveira – Confinada

Marcello Quintanilha – Escuta, Formosa Márcia

Melhor Desenhista (BR)

Shiko – Carniça e a Blindagem Mística: A tutela do oculto

Orlandeli – Chico Bento – Verdades

Guilherme Petreca – Shamisen: Canções do Mundo Flutuante

Camilo Solano – Cidade Pequenina

Gidalti Jr. – Brega Story

Melhor Arte – Finalista (BR)

Alcimar Frazão – Lovistori

Amanda Miranda – A Urna

Gidalti Jr. – Brega Story

Leandro Assis – Confinada

Orlandeli – Chico Bento – Verdade

Melhor Colorista (BR)

Fabi Marques – Anne de Green Gables

Guilherme Petreca – Shamisen: Canções do Mundo Flutuante

Ilustralu (Luiza de Souza) – Arlindo

Orlandeli – Chico Bento – Verdade

Shiko – Carniça e a Blindagem Mística: A tutela do oculto

Melhor Game (Global)

It Takes Two

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Metroid Dread

Psychonauts 2

Resident Evil Village

Melhor Game (BR)

Aspire: Ina’s Tale

Dodgeball Academia (Pocket Trap / Humble Games)

Unsighted (Studio Pixel Punk)

Melhor Game Competitivo (BR)

Free Fire

R6 – Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Valorant

Melhor Game Mobile (BR)

Free Fire

League of Legends: Wild Rift

Pokémon Unite

Melhor ORG (BR)

AfroGames

Fúria

Loud

paiN Gaming

RED Canids Kalunga

Melhor Pro-Player Masculino (BR)

Andrei “Art” Piovezan

Gabriel “Aegis” Lemos

Gabriel “FalleN” Toledo

Gustavo “Sacy”

Yago “Yago.exe” Vinícius

Melhor Pro-Player Feminina (BR)

Bruna “Bizinha” Marvila

Elizabeth “Liz” de Sousa

Gabriela “GaB” Scheffer

Karina “kaah” Takahashi

Natália “Daiki” Vilela

Melhor livro de ficção (BR)

A extinção das abelhas

O Serviço de Entregas Monstruosas

O Último Ancestral

Melhor livro de não-ficção (BR)

Elke: Mulher maravilha

Ney Matogrosso: A Biografia

Racionais Mc’s: Sobrevivendo no inferno

Melhor Streamer Masculino (BR)

Alanzoka

Alexandre Gaules

Casimiro

Jota Plays

Liminha

Melhor Streamer Feminina (BR)

Camila Vieira (Kalera)

Diana Zambrozuski

Gabi Cattuzzo

Nicolle Merhy (Cherrygumms)

Sher Machado

Melhor canal/criador revelação (BR)

Folclore BR: Uma Nova Visão

Luva de Pedreiro

Professor Noslen

Raphael Vicente

Thallitaxavier

Melhor canal ou criador de conteúdo (BR)

Carol Moreira

Diva Depressão

Jovem Nerd

mikannn

phsantos

Melhor Podcast (BR)

Confins do Universo

Mano a Mano

Modus Operandi

NerdCast

Um Milkshake Chamado Wanda

Melhor Mesacast (BR)

Ciência Sem Fim

Lança a Braba Podcast

Mais que 8 minutos

Podpah

Venus Podcast