Catia Fonseca é afastada do Melhor da Tarde devido à Covid: ‘Vou ficar entediada’

Apresentadora foi diagnosticada com a doença nesta segunda e passa bem

A apresentadora Catia Fonseca, 53, está com Covid-19. O teste positivo saiu na manhã desta segunda-feira (6) e fez com que ela fosse afastada do Melhor da Tarde (Band). “Ficarei entediada, mas em casa”, brincou ela em comunicado.

Segundo a Band, a apresentadora está bem, sem apresentar sintomas da doença. “As duas doses da vacina e reforço foram essenciais para proteção. Os testes constantes na Band também foram importantes”, destacou a emissora.

Catia fará uma entrada direto de sua casa no programa desta segunda. No estúdio, Rafael Pessina, Andre Mantovani, Cacá Novela, Alex Sampaio, estarão levando as fofocas. Nos próximos dias, deverão ser transmitidas matérias já gravadas.

A apresentadora é mais uma dos vários famosos diagnosticados com Covid nas últimas semanas. Entre eles estão o candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e sua esposa, Janja; a apresentadora Ana Maria Braga; e o cantor Michel Teló.