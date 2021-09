“Catch a Vibe”: Marieme e Diarra Sylla celebram parceria em videoclipe

Novo vídeo, que tem cenas filmadas na praia de Santa Monica, em Los Angeles, mostra as cantoras se jogando ao som do afrobeat

Diarra Sylla e Marieme lançam, nesta quarta-feira (29), o videoclipe de “Catch a Vibe”, dueto entre as duas cantoras de origem senegalesa. A faixa se inspira nos sons do afrobeat – ritmo musical que une elementos e sons originados no continente africano – com os tambores sabar, típicos do Senegal. Essa riqueza cultural vem com roupagem pop e dançante. As próprias artistas compuseram a canção, junto de Davy Nathan (que já trabalhou com Jessie J, Toni Braxton e Queen Latifah) e do beatmaker senegalês Ahmed Mane. A direção fica por conta de Kyle Houck. No vídeo, Merieme e Diarra dançam muito ao som do afrobeat, com cenas filmadas na praia de Santa Monica, com o famoso píer ao fundo – um dos cartões postais de Los Angeles, nos EUA -, entre outras locações.

“Nós nos conectamos online e decidimos que queríamos trabalhar juntas porque nós amamos a vibe uma da outra. Engraçado que a canção chama ‘Catch a Vibe’, nós realmente absorvemos a vibe uma da outra”, Marieme comenta. Um dos stylists responsáveis pelo audiovisual, Nicola Formichetti também trabalha com a estrela mundial Lady Gaga. Radicada nos Estados Unidos, Marieme une referências do Senegal e da cultura negra norte-americana em sua música. Por sua vez, Diarra Sylla tem origem francesa-senegalesa e ganhou destaque global por fazer parte do supergrupo Now United. Atualmente em carreira solo, a artista não é estranha ao público brasileiro: colaborou com Luísa Sonza e Bruno Martini em “Ain’t Worried”, lançada em 2021.