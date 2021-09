Cat Dealers lança “Nobody Does It” pela Armada Music

Uma experimentação no estúdio que tornou-se um grande lançamento pela gravadora holandesa Armada Music

Uma experimentação no estúdio que tornou-se um grande lançamento pela gravadora holandesa Armada Music: Cat Dealers se une à cantora Charlotte Haining para presentear os fãs com o aguardado single “Nobody Does It”.

Conquistando fãs em todo o mundo, os irmãos Pedro e Lugui apresentam uma faixa que tem tudo para embalar os próximos festivais, unindo seu som característico – com um boom no bass – aos vocais eufóricos da londrina Charlotte. Ao longo da track, os ouvintes são levados a uma jornada sonora por BPMs que flutuam, percussão obscura, bassline cheio de groove e letra viciante!

Com mais de 3,5 milhões de ouvintes mensais no Spotify, o novo lançamento altamente aguardado da dupla segue sua recente colaboração com Loud Luxury, “Mistakes”, que soma quase 2 milhões de streams em apenas um mês.

Em recente turnê de 25 shows nos Estados Unidos, passando por grandes cidades e esgotando eventos, Cat Dealers vem se consagrando como uma das maiores exportações brasileiras da música eletrônica. Reconectando-se aos fãs nas pistas de dança, a dupla já tem novas datas adicionadas para apresentações na América do Norte nos próximos meses, incluindo performances em Cancún, Nova York e no festival EDC Orlando.

Ouça agora mesmo “Nobody Does It” de Cat Dealers pela Armada Music!