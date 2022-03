Caso Escola Base vai virar série documental no Canal Brasil

A obra é dirigida por Paulo Henrique Fontenelle e está programada para estrear no segundo semestre de 2022

Por Mônica Bergamo

O caso Escola Base, cujos donos foram injustamente acusados de abusar sexualmente dos alunos, vai virar série documental no Canal Brasil. O episódio aconteceu em 1994 e ficou conhecido como um dos mais marcantes erros cometidos pela imprensa.

A obra é dirigida por Paulo Henrique Fontenelle e está programada para estrear no segundo semestre de 2022.

Dentre os entrevistados para a série estão Paula Milhin, única dona da escola viva, e as duas filhas dela, que eram crianças na época do ocorrido. Ainda são ouvidos pela produção jornalistas, como Boris Casoy e Heródoto Barbeiro, que trabalhavam na época no SBT e na TV Cultura, respectivamente.

