Casimiro doa R$ 10 mil para ajudar moradores afetados pelas chuvas no Rio

Uma ação em prol dos moradores da Barreira do Vasco que foram atingidos pelas fortes chuvas que assolaram o Rio de Janeiro nos últimos dias contou com uma doação de R$ 10 mil feita pelo streamer Casimiro Miguel, torcedor declarado do time cruzmaltino.

A iniciativa já arrecadou cerca de 3,5 toneladas de alimentos. A organização foi feita pela “Guerreiros do Almirante”, uma organizada do Vasco, e pela página “News Colina”.

Foram distribuídos também outros itens, como kits de higiene básica e alguns colchões.

Vania Rodrigues, integrante da associação de moradores da comunidade, gravou um vídeo em agradecimento a Casimiro.

“Cazé, sabe quando acontece de você se arrepiar? Foi como eu fiquei quando soube da sua doação. É muito difícil de pessoas iguais a você chegarem em nossa favela. Que você possa continuar com esse coração humilde e poder ajudar quem precisa. A Barreira do Vasco está de portas abertas para você. Agradeço do fundo do meu coração”, disse.