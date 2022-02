Casa de Vidro do Bruninho: Game escolherá o melhor e o mais novo influencer da capital!

Game será dividido nos grupos “Camarote” e “Pipoca” na disputa por mais de R$ 2.000,00 em prêmios e a final será apresentada por David Brazil

Para quem acha que casa de vidro é exclusividade do Big Brother Brasil se engana! O produtor cultural e colunista do Jornal de Brasília, Bruninho Afonso, resolveu comemorar seu aniversário de uma forma pra lá de especial com a “Casa de Vidro do Bruninho”, montada em plena balada!

Dividido no grupo “Camarote” e “Pipoca”, e seguindo todos os protocolos sanitários, o game revelará o(a) maior influencer da capital e o(a) mais novo(a) influencer do quadradinho. Cada grupo terá 10 (dez) participantes e disputarão, em votação aberta ao público, o posto de campeão!

A seleção dos candidatos do grupo “Camarote”, será cuidadosamente selecionado por uma comissão composta por personalidades do cenário cultural e de marketing da cidade. O grupo “Pipoca” estará aberto a inscrições de todos os interessados em serem verdadeiros influencers de Brasília.

A organização do game selecionará os 10 (dez) candidatos de cada grupo e abrirá uma votação, pelo Portal do Jornal de Brasília.

Premiação

2 mil reais e muitos mimos.

Como se inscrever para o grupo “Pipoca”

Os interessados deverão enviar um vídeo de apresentação e porque se considera um influencer para:

Por e-mail: [email protected]

Por WhatsApp: (61) 98433-9429