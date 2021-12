Carro com equipe de Gustavo Lima capota

Segundo informacoes da Polícia Rodoviária Federal, a van colidiu com um carro de passeio, perdeu o controle e capotou na via

Na manhã desta segunda-feira (20), a 206 quilômetros da Soledade BR-230, na Paraíba, o carro que transportava a equipe do cantor Gusttavo Lima bateu e 11 pessoas ficaram feridas. O cantor não estáva no carro. Segundo informações do corpo de bombeiros, a van que transportava profissionais colidiu com um Fiat Uno e capotou.

Segundo informacoes da Polícia Rodoviária Federal, a van colidiu com um carro de passeio, perdeu o controle e capotou na via. Até o momento ainda não há informações sobre feridos ou sobre o estado de saúde das vítimas.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local para atender as vítimas. A maioria das pessoas envolvidas no acidente sofreu ferimentos leves. Cinco pessoas com ferimentos graves foram ao hospital de emergência e trauma de Campina Grande para serem examinados. Até o momento, apenas uma pessoa envolvida no acidente não foi liberada porque foi submetida a uma cirurgia torácica.

Procurada, a assessoria de Gusttavo Lima informou que está apurando informações sobre o acidente. No momento, o que se sabe é que o cantor não estava no veículo.