Carol Biazin anuncia ‘Beijo de Judas’ e participações especiais de Luísa Sonza e Glória Groove em disco de estreia

A cantora Carol Biazin não cansa de surpreender! Pouco depois de lançar os singles “Sempre Que Der” ao lado de Vitão e “Desgrama”, que já superam a marca de 2 milhões de streamings, a ruiva acaba de contar mais algumas novidades que estão balançando o mundo do pop! Isso porque a cantora acaba de anunciar o single e clipe “Beijo de Judas” para o dia 13 de novembro, sexta-feira, em todos os apps de música e no Youtube. Além disso, Carol também confirmou as participações especiais de Luísa Sonza e Glória Groove em seu disco de estreia!

Composta por Carol Biazin em parceria com as cantoras DAY, Carol Marcílio (Carol & Vitoria) e Tiê Castro, manager e parceiro de composição, ‘Beijo de Judas’ é um grito de desabafo, raiva e alívio sobre a indústria da música. “Eu estava sentindo muito a necessidade de desabafar sobre. Por muito tempo me senti uma artista injustiçada e essa música é um grito que eu dei de frustração, raiva e alívio. Era uma coisa que me machucava muito! Não é uma indireta para uma única pessoa, e sim para a injusta indústria da música”, desabafa Biazin. A canção, assim como o disco inteiro da cantora, foi produzida pelo coletivo Los Brasileiros, responsáveis por sucessos de artistas como Anitta, Vitão e Jão.

O lançamento do novo trabalho da ruiva será lançado em formato inédito no Brasil. Isso porque a cantora vai ser a primeira artista do país a lançar o álbum com faixas escondidas na tracklist dos apps de música. Será possível ver o nome de todas as músicas do novo trabalho, mas nem todas ainda estarão disponíveis para serem ouvidas, sendo elas lançadas oficialmente posteriormente.

Luísa Sonza & Glória Groove:

Além de Vitão, que já faz dueto com a ruiva em Sempre Que Der’, single que já ultrapassou a marca de 1.5 milhões de streamings, Biazin confirmou as participações especiais das cantoras Luísa Sonza e Glória Groove em Beijo de Judas, disco de estreia da cantora que contará com 10 faixas e três participações especiais . “Não poderia estar mais feliz, eu sou mega fã das duas. Ainda não posso dar muitos detalhes, mas estou louca para que as pessoas possam conferir e desfrutar dessas participações mais que especiais”

O clipe:

Dirigido por Mário Cézar e Deni Amori, o clipe de Beijo de Judas mostra como a mulher sofre dentro da indústria musical e como são colocadas uma contra a outra, através do estímulo de Judas. “A ideia era colocar três meninas autênticas em competição uma contra a outra pela corrida do ibope. Cada uma do seu jeito, da forma que gosta de se vestir e portar, disputando entre elas, graças aos conselhos de Judas, um único espaço. Esse clipe é um retrato do que as mulheres sofrem dentro da indústria musical e mostra como somos colocadas uma contra as outras”, diz Biazin.

Com apenas 23 anos de idade, Carol mostra-se uma grata realidade da nova geração do pop brasileiro. Prestes a lançar seu álbum de estreia, a ruiva é coautora dos singles ‘Pouco de você’, do cantor Vitão, ‘Juntinho’ da Rouge, ‘Complicado’, de Vitão e Anitta e vencedora dos prêmios Pop Mais na categoria ‘artista revelação’ e aposta do ano do Prêmio Jovem Brasileiro em 2019. Os números da cantora também impressionam! No Youtube, Carol já contabiliza 737 mil inscritos e 100 milhões de acessos em todo canal. Já no Instagram, soma mais de 626 mil seguidores e mais de 110 mil fãs no Twitter. Carol foi finalista do The Voice 2017 no time da cantora Ivete Sangalo.