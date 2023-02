‘Carnaval é a cara da cultura do Brasil’, diz Margareth Menezes na Sapucaí

Ministra da Cultura foi recebida com cantos de ‘ei, faraó’ durante a sua passagem pelo sambódromo

ANA CORA LIMA

Ministra da Cultura do governo Lula, Margareth Menezes cruzou apressada o corredor lateral da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, e foi direto para a concentração da Mangueira.

Destaque da última escola a desfilar na madrugada desta segunda-feira (20), a cantora bem que tentou passar como anônima pelos foliões, mas não deu. “É a ministra”, gritava um. “Ei, faraó”, cantarolava outro, em referência à célebre canção da artista. Margareth sorria.

Apesar da correria –e da truculência de um dos seguranças–, a ministra falou rapidamente sobre o seu primeiro Carnaval desde que chegou à Esplanada dos Ministérios. “O Carnaval é a cara da cultura do Brasil. [Ele reúne] todas as manifestações culturais. Coisa linda.”

Margareth afirmou que recebeu o convite para desfilar na Mangueira antes de ser chamada para compor o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “A escola está homenageando a Bahia no enredo. Os diretores foram lá, pesquisaram e me convidaram. E eu aceitei.”

A cantora já desfilou outras vezes na Sapucaí. “Desfilei duas vezes. [Uma delas foi pela] Unidos de Viradouro, fomos campeões”, relembra. Se ela se considera pé quente e acredita que pode repetir o feito? “Espero fazer de novo”, diz, aos risos. “Vamos lá!”