Carnaval da covid tem lives, reprises e ‘apuração fake’

Como dizem os sábios versos de Nelson Sargento: “Samba, agoniza mas não morre/ Alguém sempre te socorre/ Antes do suspiro derradeiro”. O novo coronavírus atravessou o samba das agremiações do Rio e de São Paulo, mas não impediu que o maior espetáculo da Terra brilhasse na tela da TV – e do computador. As escolas de samba, seus foliões apaixonados e a TV Globo encontraram um jeito de manter viva a memória afetiva da festa que em nada combina com distanciamento social. Reprises de desfiles históricos, lives para escolher o samba que será cantado apenas em 2022 e até uma apuração “fake” estão no roteiro.

Nas noites de sábado e domingo, a Globo vai reprisar desfiles que marcaram época nos sambódromos do Rio e de São Paulo. O “Vale a Pena Ver de Novo” carnavalesco privilegiou desfiles mais recentes de São Paulo – como o da Rosas de Ouro em 2005 (Mar de Rosas, injustiçado em um 7.º lugar) e o campeão da Vai-Vai em 2008 (Acorda Brasil! A saída é ter esperança, sobre o poder da educação).

No Rio, um novo público poderá revisitar o delírio futurista de Fernando Pinto na Mocidade Independente (Ziriguidum 2001, um carnaval nas estrelas, campeão em 1985) e o protesto de Joãosinho Trinta no clássico Ratos e Urubus, larguem a minha fantasia, desfile sobre o lixo físico, mental e espiritual da sociedade brasileira. O cortejo da Beija-Flor, vice-campeão, foi eternizado pela imagem do Cristo mendigo, que desfilou coberto, censurado, com a faixa “Mesmo proibido, olhai por nós”.

O carnavalesco Milton Cunha e o ator Aílton Graça vão apresentar o programa que vai embalar a folia dos telespectadores da Globo, que poderão escolher, de casa, o campeão em votação na internet. Em suas redes sociais, a Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo (Liga-SP) também promete transmitir um total de 34 desfiles do Grupo Especial e do Grupo de Acesso em maratona festiva até o dia 15 .

“Os marcos da história devem ser sempre lembrados. Um dos marcos de ocupação deste ano, que fez todo mundo ficar dentro de casa, é esse painel fabuloso, cultural, que a TV Globo apresenta no fim de semana, mostrando a força das comunidades de Rio e de São Paulo”, disse Cunha ao Estadão.

Jurados

No Rio, diante da inércia da Liesa, coube aos próprios foliões armarem a festa digital no carnaval do coronavírus. Antes de a Globo anunciar a reprise, o canal “Boi com Abóbora” já havia convocado internautas para acompanhar, nas noites de sexta e de sábado, a transmissão de desfiles que fizeram história – mas não faturaram o título. Um arrasa-quarteirão vai ser reprisado tanto na Globo quanto no Boi: o da Viradouro de 1998, Orfeu – O negro do Carnaval, marcado pelo refrão que levou a Sapucaí à loucura (Hoje o amor está no ar/ Vai conquistar seu coração…”).

Os jornalistas João Gustavo Melo e Fábio Fabato e o carnavalesco André Rodrigues vão simular uma transmissão “ao vivo”, como se aqueles desfiles realmente fossem inéditos e estivessem pela primeira vez cruzando a Avenida. Os áudios foram remixados e até os fogos de artifício e os gritos de guerra dos intérpretes, que costumam sumir da transmissão da Globo, vão ser exibidos. A brincadeira do Boi com Abóbora não termina aí: um time de 40 jurados foi escalado para dar notas, em uma apuração virtual que será transmitida na Quarta-feira de Cinzas – com direito à entrega de prêmio à escola vencedora. “Estamos chamando a galera para vir junto para que a gente, de alguma forma, promova esse encontro, nem que seja virtual. E a partir desse encontro, fortalecemos os nossos laços – e aguentamos a barra de esperar mais um ano”, diz o pesquisador de carnaval João Gustavo Melo.

Mangueira

Enquanto a maioria das escolas decidiu interromper os preparativos dos desfiles do ano que vem, a Estação Primeira de Mangueira preparou um “Viradão do Carnaval Verde e Rosa”, com lives nos dias 14, 15 e 16, às 15h. A escola vai seguir com a disputa para definir qual samba será cantado em 2022 sobre a homenagem a três ícones da escola: a poesia de Cartola, o canto de Jamelão e a dança de Delegado, lendário mestre-sala da agremiação. Num enredo de três baluartes homens, a Estação Primeira recebeu um recorde de sambas compostos por mulheres – das 51 músicas concorrentes, 11 são assinadas por compositoras.

“A Mangueira não desfila só no carnaval, a Mangueira desfila 365 dias por ano, porque tem todo o trabalho social que fundamenta a essência da escola. A Mangueira é muito mais do que uma escola de samba, é uma escola de vida”, afirma Moacyr Barreto, vice-presidente de projetos especiais da agremiação. “Estamos celebrando a vida, mostrando que escola de samba é um quilombo de resistência do dia a dia.”

