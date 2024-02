Carnaval na Casa Chandon Garibaldi

Casa Chandon Garibaldi abre seu jardim para celebrar o verão, pela primeira vez em 50 anos, inspirado no carnaval

Para quem procura um carnaval diferente, regado a vinho e samba, a Chandon Garibaldi oferece uma programação intensa que começa já nesta sexta-feira (9/2).

Pela primeira vez em sua história de 50 anos no Brasil, a Casa Chandon Garibaldi abre seu jardim para celebrar o verão, embalado pela festa mais popular do mundo: o carnaval. A casa fica no Rio Grande do Sul, na cidade de Garibaldi, considerada a capital do espumante no Brasil, graças à importação de mudas da França que se adaptaram muito bem ao terroir brasileiro. Vale lembrar que o lugar tem uma sala de degustação com vista para os vinhedos.

Serão cinco dias de muito samba no pé, comidinhas e, claro, o adereço que não pode faltar: espumantes Chandon. O Jardim de Carnaval Chandon é um convite para se deixar levar pelo lado alternativo da folia em meio à natureza de frente para os vinhedos.

Ao ar livre, o enredo começa nesta sexta-feira (9/2), das 15h às 19h, com petiscos assinados pelo chef Giordano Tarso, do Colheita Sazonal, e uma playlist de músicas com o melhor do samba nacional. No sábado (10/2), das 16h às 19h, será a vez do Grupo Sem Razão. Os ingressos podem ser adquiridos por meio da plataforma do Wine Locals e, além do acesso, inclui uma taça de acrílico Chandon com Chandon Reserve Brut. A diversão prosseguirá nos dias 12, 13 e 14 de fevereiro, das 15h às 19h.

PROGRAMAÇÃO

Sexta-feira (9/2)

Horário: das 15h às 19h

Acesso livre

Sábado (10/2)

Horário: das 16h às 19h

Atração especial: Grupo Sem Razão

Ingressos disponíveis na plataforma do Wine Locals

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De segunda a quarta (12, 13 e 14/02)

Horário: das 15h às 19h

Acesso livre