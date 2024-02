Trânsito sofrerá alterações durante o desfile dos blocos de Carnaval

Detran-DF fará o controle do tráfego nas proximidades de eventos carnavalescos nas asas Sul e Norte, Parque da Cidade e Taguatinga

Devido às festividades de Carnaval, que ocorrerão a partir deste sábado (10) até terça-feira (13), o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) fará interdições em vias da Asa Sul, Asa Norte, Taguatinga e no Parque da Cidade.

No sábado, no estacionamento do Centro Cultural no Taguaparque, será realizada a festa de Carnaval do bloco Mamãe Taguá, das 14h às 20h30. Em razão disso, as equipes do Detran farão o fechamento da via principal do Taguaparque, em frente à administração do local, a partir da meia-noite desta sexta (9). Os bloqueios ocorrerão na altura do acesso pelo Pistão Norte e no acesso pela Avenida Contorno Taguaparque.

Na segunda-feira (12), o local recebe as atrações do bloco Àsé Dudú, das 16h às 22h. Já na terça-feira (13), das 16h às 23h, é a vez do Groove do Bem. A via principal do Taguaparque será fechada a partir da meia-noite do dia do evento.

No sábado e na segunda, das 15h às 22h, na Entrequadra 404/405 Norte, será realizado o evento Concentra mas Não Sai. O Detran fará o fechamento do acesso ao comércio da entrequadra em dois pontos: próximo ao supermercado Pão de Açúcar e na altura da rotatória da via L1 Norte. As equipes de fiscalização atuarão nas imediações do evento para coibir infrações, garantir a segurança e fluidez no trânsito.

As atrações do bloco da Tesourinha tomam o comércio da Entrequadra 209/210 Norte, no domingo (11), das 15h às 22h. O Detran fará o fechamento dos acessos à entrequadra.

Haverá pontos de bloqueio na via de acesso ao local pelo Eixo Rodoviário Leste Norte (ERLN) e na L1 Norte. A via de ligação da Quadra 109 com a Quadra 209 será fechada na altura da tesourinha do Eixo Rodoviário Oeste (ERWN) – o “eixinho de cima”. Também estará fechado o acesso do Eixão para a tesourinha do ERLN.

A previsão é que cinco mil pessoas participem da festa. Durante o evento, os agentes do Detran atuarão na região para garantir a segurança no trânsito.

Já na Entrequadra 205/206 Norte, no domingo e na terça-feira, das 16h às 22h, ocorrerão as atrações do bloco Ventoinha de Canudo. Durante os períodos do evento, o Detran fechará os acessos à quadra. Haverá pontos de bloqueio nas alças de acesso pelo ERLN e ERWN e na altura da rotatória da via L1 Norte. Também serão bloqueados o acesso do Eixão para as tesourinhas do ERLN e do ERWN e a via de ligação da 105 para a 205 Norte, sendo o trânsito de veículos desviado para o ERWN.

Por sua vez, no domingo, no estacionamento do Parque Ana Lídia, no Parque da Cidade, das 13h30 às 20h30, serão realizadas as festividades do bloco Baratinha. Na segunda-feira, no mesmo local, das 13h30 às 20h30, ocorrem as atrações do Bloco Baratona. A expectativa é que 31 mil pessoas participem do evento.

Já na terça, das 13h30 às 20h30, o local recebe as atrações do bloco Portadores da Alegria. Durante os eventos, o Detran, além de sinalizar as vias próximas ao estacionamento do Parque Ana Lídia, também atuará nas imediações para auxiliar na travessia de pedestres.

Na terça (13), devido ao evento promovido pelo bloco Têrêtêtê, o Detran fará interdições no trânsito da W3 Sul. O evento ocorrerá das 12h às 20h, na altura da 507 Sul, sentido sul-norte, próximo ao Espaço Cultural Renato Russo.

A partir das 10h, na altura da 509 Sul, a via será bloqueada e o fluxo de veículos terá um desvio para a via W2 Sul. As equipes do Detran farão patrulhamento na região para garantir a fluidez e segurança no trânsito.

*Com informações do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF)