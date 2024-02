Amigos se fantasiam de repórteres da Globo e entrevistam foliões

O grupo entrevistou o prefeito, Valtécio Aguiar, durante a brincadeira, além de Ivana Bastos, deputada estadual

Durante o pré-carnaval de 20 de janeiro, Maurício Santos, de 26 anos, e seus amigos, resolveram encarnar o espírito de brincadeira e bolaram a fantasia de repórteres da Globo, com direito a crachá, microfone falso e câmera, para festa tradicional da Lavagem da Esquina do Padre, em Caetité, Bahia. O grupo entrevistou o prefeito, Valtécio Aguiar, durante a brincadeira, além de Ivana Bastos, deputada estadual. Um dos internautas brincou na postagem sobre a fantasia: “passaram um ano esperando o carnaval pra não trabalhar. E passaram o carnaval trabalhando por diversão”.

Maurício contou, em entrevista ao UOL, que a ideia surgiu em um grupo de WhatsApp, e que o objetivo era “chamar bastante atenção”, especialmente porque durante a festa acontece o cortejo, “onde as pessoas se fantasiam e concorrem a vários prêmios”, disse. Ele, que é estudante de administração e mora na cidade vizinha, Malhada de Pedras, Bahia, decidiu – em conjunto com 24 amigos – realizar a fantasia.

Maurício revelou que bolaram tudo nos mínimos detalhes: “o fone que eu usei era velho e não funcionava. A câmera achamos em um anúncio no Facebook e também não funcionava. Colocamos uma lanterna e amarramos com fita isolante preta. O microfone foi feito em uma impressora 3D e com pedaços de cano”. A fantasia custou cerca de 250 reais, relatou ele, e tinha camiseta personalizada com a logo da Rede Globo, além de microfone personalizado e crachá com o nome dos “repórteres”.

Na brincadeira, os amigos acabaram se espalhando para não “parecer suspeito”, e chegaram a entrevistar o prefeito da cidade, Valtécio Aguiar, que só ficou sabendo da pegadinha depois, mas levou na esportiva. “Essa brincadeira tem perfeitamente o espírito de descontração e alegria do nosso Carnaval da Diversidade. Parabéns pela criatividade e simpatia de todos!”, comentou Aguiar nas redes. Eles entrevistaram também Ivana Bastos, a deputada estadual mais votada da Bahia.

O vídeo em que os amigos relatam a brincadeira viralizou, com 5 milhões de visualizações entre Tik Tok e Instagram. “Não imaginei que viralizaria dessa maneira, fiz o vídeo com o intuito de nos divertimos com as cenas pós-festa”, finalizou Maurício.

Internautas riram do vídeo, “O povo está esperando passar na TV até hoje”, disse uma. Outra comentou sobre o talento de Maurício na entrevista: “Globo está perdendo”. “Como é que faz pra deixar o currículo e ser amigo de vocês?”, falou outro.

