Carlinhos Brown apresentará o primeiro reality show de percussão da música brasileira

Programa da Rede Bahia estreia na tarde do dia 11 de novembro, e conta com transmissão para todo o país pelo Multishow

Inspirada na ancestralidade que emana do timbal e toda a sua potência, a Rede Bahia estreia, no dia 11 de novembro, o primeiro reality show de percussão da música brasileira: “Timbrown”. Apresentado por Carlinhos Brown e Luana Souza, o programa vai ao ar nas tardes de sábado, às 15h20, unindo música, emoção e baianidade, em uma disputa entre talentos da percussão da Bahia.

A partir das ruas do bairro do Candeal, em Salvador, a Rede Bahia mostrará ao mundo as nuances da cultura baiana e do som dos tambores, que são a base da música brasileira. O programa também será transmitido para todo o país, através do Multishow; e internautas ao redor do mundo poderão conferir todos os episódios no Globoplay e no portal da Rede Bahia.

Gravada no Candyall Guetho Square, a temporada começa com oito participantes no elenco. A cada semana, os músicos participam de oficinas, colocando os aprendizados à prova em apresentações. Quem decide quem fica e quem é eliminado é o time de jurados, formado pelo maestro Ubiratan Marques, pela percussionista e dançarina Daniela Penna e pelo percussionista e produtor musical Cara de Cobra. Serão seis episódios, de 11 de novembro a 16 de dezembro, quando acontece a final.

O grande vencedor leva para casa R$ 10 mil reais em dinheiro e R$ 10 mil em instrumentos, grava um single com videoclipe e participa de um show de Carlinhos Brown durante o verão. Para celebrar o fim do reality show exercendo a solidariedade, a Rede Bahia doará R$ 10 mil reais para o Instituto de Cegos da Bahia, que tem Carlinhos Brown como embaixador.

“O percussionista é o primeiro ativista do mundo, afinal, tocar percussão é tocar as primeiras palavras. Não esperem da percussão só o batuque, porque nela tem a filosofia, história, ancestralidade, técnicas milenares ainda utilizadas para muita oralidade e memórias. E o reality lança luz para que conheçamos mais sobre a capacidade coletiva de tocar percussão. Com a idade e a experiência que estou, ainda me considero um estudante em busca de mais conhecimento e aperfeiçoamento”, afirma o apresentador Carlinhos Brown.

“O ‘Timbrown’ é um reality histórico e revolucionário porque coloca no centro do protagonismo os instrumentos percussivos que contam a história de um povo, da ancestralidade negra. Instrumentos que durante séculos eram tocados nos fundos dos quintais e hoje são essenciais nos grandes palcos do mundo. Por isso, o público pode esperar emoção, entretenimento, personagens com histórias incríveis de vida e na música, e muitas surpresas”, conta a apresentadora Luana Souza.

Alexandre Boyd, diretor de Programação, Entretenimento e Esporte da Rede Bahia, afirma que a Bahia é conhecida pela sua musicalidade, e a força da percussão inspira e posiciona o estado como centro de produção desta arte. “E a criação do primeiro reality show de percussão da música brasileira reflete o compromisso da Rede Bahia em sempre inovar em seus projetos e de fortalecer a identidade cultural baiana ao redor do mundo”, diz. A direção do programa é assinada por Jorge Espírito Santo e Marbson Alves; a produção executiva é de Bruno Pita e Tamires Fukutani; e a cenografia de Ray Vianna.