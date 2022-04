Carla Diaz desabafa sobre ‘BBB 21’: ‘Julgada pelas atitudes dos outros’

A atriz lembrou que ficou muda durante os questionamentos feitos por Ana Maria, que estava falando com ela por videochamada. “Foi muito tenso ali você saber das coisas assim.”

Em entrevista ao PodDelas, podcast comandado por Tata Estaniecki e Boo Unzueta, Carla Diaz contou que acabou sendo julgada no BBB 21 pelas atitudes de outra pessoa. “Eu assisti na Ana Maria Braga no dia seguinte e foi um grande susto Foi tudo revelado na mesma manhã, onde eu estava ainda acordada virada da minha saída”, lembrou.

Ela confessou que não teve tempo para saber o que estava acontecendo antes de participar do Café com o Eliminado, no Mais Você.

“Quando cheguei no programa, fiquei muito chocada com as coisas que vi. É um choque da realidade quando você confia nas pessoas e aí você vê que a realidade não é tão assim como você achava, tem uma certa decepção”.

“É muito delicado você ser julgada pelas atitudes de outras pessoas. É que a gente é mulher, né, então sobra para a gente. Mas eu segurei esse rojão, falei: ‘sou essa mulher e é isso'”, pontuou.

Carla acabou sendo criticada no programa pelo seu relacionamento com Arthur, que não era correspondido. O público votou para que ela fosse ao Quarto Secreto para descobrir isso, mas ela não viu ele falando mal dela e, na volta, ainda se ajoelhou para pedir ele em “namoro”. Duas semanas depois, ela foi eliminada do reality show.

Ela disse que as críticas só amenizaram após ter se posicionado dizendo que não poderia responder pelas ações de outros. “Não foi fácil, foi bem delicado quando eu sai, mas graças a Deus tudo acontece para a gente aprender alguma coisa.”

Estadão Conteúdo