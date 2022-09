Carla Diaz aparece em imagens da continuação de filme sobre Suzane von Richthofen

O novo filme é uma continuação dos fatos narrados anteriormente. Segundo a Galeria Distribuidora e a Santa Rita Filmes, a história começa no mesmo ponto em que os filmes anteriores terminaram

Carla Diaz, 31, vai voltar ao papel de Suzane von Richthofen, 38, no filme “A Menina que Matou os Pais – A Confissão”. As primeiras imagens do longa foram divulgadas nesta segunda-feira (12), junto com o anúncio do encerramento das gravações.

A atriz já havia interpretado a jovem, condenada pelo assassinato dos próprios pais, nos filmes “A Menina que Matou os Pais” e “O Menino que Matou meus Pais”. Ambos foram lançados em 2021 e mostravam os dias que precederam e sucederam o crime, que chocou o país em 2002.

O novo filme é uma continuação dos fatos narrados anteriormente. Segundo a Galeria Distribuidora e a Santa Rita Filmes, a história começa no mesmo ponto em que os filmes anteriores terminaram e vai narrar os bastidores da investigação sobre o caso.

“Confissão é um filme direto e cru, um thriller psicológico que você já sabe como acaba, mas não imagina como tudo aconteceu”, adianta o diretor Mauricio Eça. “Se passa durante 8 dias muito intensos onde as verdades de cada personagem vão vindo à tona.”

Além de Carla Diaz, Leonardo Bittencourt e Allan Souza Lima voltam aos papéis de Daniel e Cristian Cravinhos, respectivamente. O primeiro era o namorado de Suzane, enquanto o segundo era seu cunhado. Os dois também foram condenados pelo crime.

Marcelo Braga, que assina a produção executiva do longa, adianta algumas das cenas que poderão ser vistas. “Nós teremos cenas icônicas como o enterro e a condenação, além disso recriamos um DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa) com extrema atenção aos detalhes para transportar o público aos momentos cruciais dessa história”, afirma.

Os dois primeiros filmes ficaram entre os mais assistidos do streaming e entre os que mais geraram buscas no Google em 2021. “Os filmes já lançados são um marco para a nossa história e também para o mercado audiovisual brasileiro e há ainda muita coisa a ser desvendada nesse caso”, diz o coprodutor Gabriel Gurman.

“Isso vai ao encontro dos pedidos do público por uma continuação”, avalia. “As pessoas seguem curiosas sobre os bastidores desse caso que é ao mesmo tempo tão popular e tão incógnito. Garanto que todos irão se surpreender com o valor de produção e entrega do elenco neste filme, está impressionante.”