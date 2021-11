Caramelows se unem a cantor baiano Edoux no single e clipe “Sozinho”

Dando sequência a uma série de colaborações surpreendentes indo da Espanha a Moçambique, a banda Caramelows agora faz uma ponte de São Paulo até a Bahia em uma parceria inédita com o cantor Edoux.

Inspirada por histórias de amor vividas durante a pandemia, a composição embala um adeus com múltiplas camadas sonoras. Congas, saxofone, solos de guitarra e piano são amostras do caldeirão sonoro que são os Caramelows e o próprio Edoux, cujo vocal vai do pop às influências latinas que surgem em “Sozinho”, fruto de um encontro em terras baianas.

“Bateu muito a energia desse grupo todo, desde antes do encontro para a gravação. Com certeza nascerão outros frutos, por isso as conversas já se iniciaram e logo mais serão anunciadas as novidades”, adiantam os Caramelows.

Para Edoux, “Sozinho” é fruto das suas observações aos momentos vividos na pandemia. “Me recordo de muites amiges subindo pelas paredes na necessidade do toque humano. ‘Sozinho’ é a tradução desse universo que muitos viveram durante a pandemia: a dor da partida e o desejo e devaneios sobre a troca de calor humano”, explica.

Indo no caminho inverso do título da música, os Caramelows fazem de “Sozinho” mais um encontro musical rico como parte de uma série de singles inéditos após o EP “Melows em Casa” – como o nome entrega, um trabalho gravado e lançado durante o isolamento social. Mas a música do grupo é uma celebração multicultural, versátil e abrangente, como demonstrado nas parcerias “Siente El Calor”, com a espanhola Indee; “Pote de Cores”, com a moçambicana Selma Uamusse; e em apresentações e gravações ao lado de nomes como Liniker, Elza Soares, Criolo, Ziggy Marley, Metá Metá e muitos outros.

Além disso, os Caramelows têm em sua discografia o EP “Cru” (2015) e os discos “Remonta” (2016) e “Goela Abaixo” (2019) como Liniker e os Caramelows – este último, indicado ao Grammy Latino – e um EP homônimo solo, explorando sons da música latina, ritmos regionais brasileiros e world music. O grupo conta com Péricles Zuanon (bateria), Eder Araújo (sax e flauta), Marja Lenski (percussão), Fernando “TRZ” Falcoski (teclas), Rafael Barone (baixo) e Wiliam Zaharanszki (guitarra).

No feat com Edoux, os Caramelows recebem um vocal cheio de personalidade e que casa perfeitamente com a sua proposta sonora plural. “Sozinho” está disponível para streaming em todas as principais plataformas.

Veja o clip abaixo: