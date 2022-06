Cantora sertaneja morre após ser atropelada por carro desgovernado

Segundo informações do g1, Tâmara Matos foi atingida em Itabuna, no Sul da Bahia, na tarde desta quinta-feira (2)

Tâmara Matos, de 27 anos, morreu após ser atropelada por um carro desgovernado em Itabuna, no Sul da Bahia, na tarde desta quinta-feira (2). A cantora sertaneja seguia para um restaurante com duas amigas quando o veículo subiu a calçada. As informações são do g1.

Tâmara e uma das jovens foram atropeladas, e a cantora chegou a ser arrastada pela via. O Samu levou as vítimas para o Hospital Calixto Midlej Filho, mas a artista não resistiu. A outra jovem, por sua vez, teve ferimentos leves e foi liberada.

A motorista do carro era uma idosa de 66 anos, cuja identidade foi preservada. Conforme dados apurados pelo g1, ela deve responder homicídio culposo. As causas do acidente não foram reveladas pela polícia.