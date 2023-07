Jovem cantora Giovanna Barbiero vai à Brasília participar do Festival Convida

Bootcamp de Produtores Musicais em Brasília vai reunir produtores como Henrique Andrade, produtor que já trabalhou com Justin Bieber, Lady Gaga e Malik

Bootcamp de Produtores Musicais em Brasília vai reunir nome como Henrique Andrade, produtor que já trabalhou com Justin Bieber, Lady Gaga e Zayn Malik

A cantora paranaense Giovanna Barbiero é uma das convidadas do Convida Lab: Bootcamp de Produtores Musicais, programa que leva para Brasília os renomados Henrique Andrade, Claudia Assef e Arthur Briza. Atualmente, Henrique e Giovanna formam parceria nos projetos musicais da artista. O produtor da Record Plant Studio – Hollywood, é reconhecido internacionalmente e já trabalhou com Justin Bieber, Lady Gaga e Zayn Malik, sendo indicado nove vezes ao Grammy Latino e ganhando em duas oportunidades como engenheiro de som e produtor musical pelo trabalho feito com o astro pop colombiano Juanes.

Aos 14 anos de idade, Giovanna mostra que tem metas ambiciosas e terá mentoria com produtores talentosos para lapidar ainda melhor seu processo de composição. “Aqui eles super me escutam, todo mundo é incrível, valorizam as ideias da gente, sabe? Me sentindo muito acolhida. Muito bom conhecer melhor o meio da produção musical e bater papo com o Henrique, que já vem trabalhando comigo há um tempo”, conta a cantora.

Henrique e Giovanna colocaram a mão na massa junto com os outros alunos logo no primeiro dia. “Foi uma das experiências mais legais da minha vida como produtor musical. Ela se mostrou uma cantora com a maior garra, disposição e bagagem para entregar tudo que eu pedia. A gente escreveu e gravou uma música inteira ontem (12) e não teve ninguém na sala que não ficou embasbacado com a capacidade dela responder tudo que a gente pedia. Sério, eu tenho mais de 20 anos de carreira e acho que a Giovanna está entre as maiores artistas que eu já pude trabalhar. A ética de trabalho dela, a paixão dela, são coisas que me surpreendem todo dia”, contou animado o produtor.

Elogiada por jurados rígidos de programas como Raul Gil (SBT) e The Voice Kids (Globo), Giovanna Barbiero estará presente no Festival Convida nos dias 12, 13 e 14 de julho, quando acontece o encerramento do evento. “Acho que é uma oficina que ensina muito, desde o primeiro segundo eles mostram todas as linhas de áudio, a gravação da primeira, da segunda voz, então mostra todos os detalhes. É uma verdadeira imersão”, celebra Giovanna, que já lançou os bons singles “Por Acaso” e “Não Vou Te Contar”, também acompanhado de um videoclipe oficial.

Criado em 2005 como Festival Móveis Convida, o evento se transformou no reconhecido Festival Convida que, no decorrer destes 18 anos, já contou com a passagem de 250 artistas locais, nacionais e internacionais em 21ª edições com diversas frentes. O Convida Lab: Bootcamp de Produtores Musicais acontecerá de 10 a 14 de julho, sempre das 10h às 20h. “O Convida vai além de ser apenas um festival, é um movimento que impulsiona a música local, gera oportunidades de negócios, promove o intercâmbio cultural e estimula o surgimento de novos talentos”, aponta uma das idealizadoras do evento, Eli Moura..