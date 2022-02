Cantora Kelly Clarkson quer mudar nome famoso para Kelly Brianne

A mudança de nome aconteceu mais de um ano após um divórcio conturbado do empresário Brandon Blackstock

A cantora, compositora e apresentadora de talk show Kelly Clarkson, 39, quer mudar legalmente o nome famoso para Kelly Brianne. A revista Us Weekly obteve documentos judiciais nesta semana nos quais ela pede para usar o primeiro e segundo nome.



Segundo os documentos, a cantora diz que novo nome reflete quem ela é de forma mais completa. Uma audiência para o pedido de alteração do nome está marcada para 28 de março. A revista People procurou um representante da cantora, que não retornou o pedido de comentário.



A mudança de nome aconteceu mais de um ano após um divórcio conturbado do empresário Brandon Blackstock, 44. No final do mês passado, eles chegaram a um acordo sobre um rancho em Montana, que havia sido um ponto de discórdia no processo.



Em dezembro do ano passado, a cantora foi impedida pela Justiça de despejar o ex-marido do rancho. Uma fonte disse na época à revista Us Weekly que ele estava morando no local e não tinha condições financeiras de comprar uma casa naquele momento.



Kelly e Blackstock foram casados durante sete anos e são pais de River Rose, 7, e Remington Alexander, 5. Após o divórcio, a cantora brincou que pretende ser “solteira para sempre”. A artista chegou a gastar mais de R$ 6 milhões no processo.