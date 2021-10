Cantora Andréa Aiko homenageia mulheres com sorteios e shows na Quituart

No mês de prevenção contra o câncer de mama, cantora fará sorteio para o público e trará muita música para o Lago Norte

Conhecida por produzir o EP autoral e independente Quero de Novo na pandemia, a cantora e compositora Andréa Aiko tem também mostrado o seu amor pelo samba e pela música nordestina em points da capital federal. Agora, ela se juntará ao músico Paulo Córdova para animar a sexta-feira, dia 29 de outubro, e celebrar as mulheres em show às 20h30 na Quituart- Gastronomia e Artesanato (St, de Habitações Individuais Norte, QL 10 – Canteiro Central – Lago Norte). Couvert artístico: R$ 10. Livre para todos os públicos.

Ao lado do violonista Paulo Córdova, que a acompanha no violão, Aiko vai fazer o xote, o baião e o samba comerem soltos. Além, claro, de tocar suas canções autorais que vivaram sucesso como Quero de novo, que dá nome ao seu EP, Como você e Salve Alegria. Ainda, arranjos de Ciranda da Rosa Vermelha, Asa Branca, Pouca Diferença, Qui Nem Jiló, Cajuína . Andança, Alguém Me Avisou, Canta Canta Minha Gente, Maracangalha, A Vizinha do Lado, dentre outros sambas de raiz e nordestinas estarão no repertório que promete animar, com todos os protocolos de segurança, a sexta-feira no Lago Norte.

Mas, o grande destaque da apresentação, desta vez, serão os sorteios presentes e virtuais. A cantora chega para homenagear às mulheres e o mês de prevenção contra o câncer de mama com mimos. Para quem for assisti-la no dia, ela sorteará um arranjo de flores da CadôBsb, um cupons da clínica Slim que dará direto à massagens e limpeza de pele, uma torta de limão da Lemonpie, uma diária para curtir na chapada imperial e um CD seu autoral autografado. Para participar basta estar no show, preencher um cupom que será distribuído nas mesas e seguir Aiko no Intagram: @andreaaiko.

Para quem não a conhece, Aiko ficou conhecida na pandemia por fazer arte independente e de resistência. Desde agosto de 2020, ela preparou o EP autoral Quero de Novo, um álbum que conta com seis músicas e seis videoclipes que foram lançados ao longo do ano passado e de 2021.

Serviço: Andréa Aiko e Paulo Córdova trazem xote, samba, baião e canções autorais para a Quituart e homenageiam mulheres

Data: Sexta-feira, 29 de outubro

Horário: 20h30

Local: Quituart- Gastronomia e Artesanato (St, de Habitações Individuais Norte, QL 10 – Canteiro Central – Lago Norte).

Courvert artístico: R$ 10

Livre para todos os públicos