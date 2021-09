Cantor Franja debuta com clipe e single “Razão da Minha Brisa”

Com influências musicais que flutuam de Vitão à Djavan, canção é o primeiro single autoral do cantor e fala sobre uma paixão que vira um divisor de águas na forma de enxergar o amor.

Tem debute no mundo do pop! O cantor e compositor Franja, novo nome do pop & RnB brasileiro e aspirante à aposta do gênero em 2021, está com uma grande novidade saindo do forno. O artista acaba de lançar o single e clipe de ‘Razão da Minha Brisa’ em todos os apps de música e no Youtube.

Composta pelo cantor, com influências musicais que flutuam de Vitão à Djavan e produzida por Juca Natal e Felipe Ribeiro, ‘Razão da Minha Brisa’ fala sobre uma paixão que vira um divisor de águas na forma de enxergar o amor. “O single fala sobre uma pessoa que está vivendo uma paixão que vira o divisor de águas na sua forma de enxergar o amor. Viajando neste pensamento (da brisa), ela começa a se dar conta que o sentimento aflorado já tomou conta da situação e ela percebe que está pronta para deixar a ‘vida bandida’ de lado e viver essa paixão, conta Franja.

O clipe é assinado por Leonardo Nemésio (Chitão) – responsável pelo DVD do Sertanejo Lucas Fernandes que conta com as participações especiais de Alexandre Pires e da dupla Guilherme & Benuto – e retrata o cantor em um personagem caminhando pelas ruas de de São Paulo, refletindo sobre seus sentimentos. “Estou muito feliz com o resultado, acredito que o Chitão (diretor) tenha conseguido captar a essência da canção e superou minhas expectativas. O primeiro clipe a gente nunca esquece, né?

Músico desde a adolescência, Paulo Mateus Pieri Pivetta, ou simplesmente Franja, está pronto para espalhar suas músicas pelos quatro cantos do país. Nascido em Santos, o cantor esteve à frente do grupo de pop rock de limeira Los Krocomilos por mais de 15 anos e é idealizador do Festival Los Krocomilos, onde já passaram atrações como Planta & Raiz, Gabriel O Pensador, Maskavo e Flora Matos. Razão da minha Brisa” é o primeiro single de trabalho da carreira solo do músico e antecede o lançamento de um EP com cinco faixas e previsão de lançamento para o primeiro semestre de 2022.

Letra ‘Razão da Minha Brisa’

(Composição: Franja)

Vou falar ‘pra’ você meu bem, tô pirado no seu jeito que me faz tão bem

Até me hipnotiza… Você é a razão da minha brisa

Falei pra ela “Eu tô louco por você” muito mais do que o casal que eu vi no filme da TV

Eu sei meu mundo parece tão complicado

Mas se botar uma fé vou te mostrar o outro lado

Além do mais eu já passei dessa fase, tô mais pirado no seu colo que no rolê da maldade

Cê corre junto comigo, tá do meu lado

Até imaginei nós dois vivendo lado a lado

Cê não sai da minha cabeça como eu faço pra esquecer

Aquela noite foda que eu passei no seu apê

Falando bobagem de como a vida deve ser

E depois se amando até o dia amanhecer

E eu já tô aqui contando as horas no relógio pra te ver

Pode trazer aquele vinho que hoje a noite vai ferver

Hoje a noite é nossa e até o tempo vai parar pra gente ser

Feliz o quanto que a gente merecer

Vou falar pra você meu bem, to pirado no seu jeito que me faz tão bem

Até me hipnotiza… Você é a razão da minha brisa