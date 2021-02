Caio é o Anjo da semana e dá castigo do monstro para Fiuk e Camilla

PUBLICIDADE

Caio foi o vencedor da Prova do Anjo realizada na tarde desta sexta-feira (12) no Big Brother Brasil 21. Como parte de seu prêmio, ele atribuiu a Fiuk e Camilla o castigo do Monstro. Assim, o casal terá que ficar vestido de carta de baralho até domingo (15), apresentando-se no jardim sempre que uma música tocar.

Além de Caio, também puderam fazer a prova Projota, João Luiz, Viih Tube, Fiuk, Sarah, Gilberto e Lumena, por definição em sorteio. Cada um deles teve que passar por um circuito com diferentes tipos de desafio até encontrarem um cartão do PicPay. Fiuk e Lumena foram desclassificados por infrações.

Caio fez o melhor tempo, completando a prova em 78 segundos. Atrás dele, ficou Projota, com o tempo de 89 segundos. O anúncio do melhor tempo foi comemorado muito por Caio, que chorou abraçado a Rodolffo. Além de imunizar um colega, ele também terá direito ao almoço do anjo e ver mensagens da família.

As informações são da Folhapress