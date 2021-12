Caio Castro lamenta morte da prima na noite de Natal

Caio Castro, 32, abriu o coração em suas redes sociais neste sábado (25) para homenagear prima que morreu na noite de Natal.

O ator revelou que Alessandra estava com câncer. “Nossa família por vários anos e sempre com as desculpas de brigas antigas, não se reunia por completo…Minha prima Alessandra se foi na noite desse Natal… E ela conseguiu unir a família pela dor…”



Ele aproveitou a situação para aconselhar os seguidores a aproveitarem o tempo com os familiares e deixar intrigas de lado. “Que a dor da minha família sirva pra vocês que tem tbm ‘problemas’ entre os parentes, deem valor pra família, resolvam as questões que são pequenas perto de uma vida”, escreveu o ator. “Que o Natal de vocês tenha sido cheio de amor, e se não foi, ainda dá tempo! Lute por esse momento especial e único!”



Após sair da emissora, o ator assinou com a emissora para fazer o personagem Pablo na próxima novela na fila da faixa das 21h, que será escrita por João Emanuel Carneiro para substituir a nova versão de “Pantanal”.

Ele ainda não deu detalhes sobre o papel.