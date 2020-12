Álvaro Garnero reúne amigos e autoridades em inauguração do Cafe de La Musique Brasília

PUBLICIDADE

O encontro aconteceu na tarde do último domingo (20), durante almoço organizado pelos sócios do empreendimento em Brasília. Os convidados foram escolhidos a dedo por Álvaro Garnero, Grupo Top7 Entretenimento (sócios locais), e pelo RP Brasiliense, Thiago Miranda.

Estiveram presentes autoridades como o ex-Ministro do Turismo e Deputado Federal, Marcelo Álvaro, a Secretária de Turismo do Distrito Federal, Vanessa Mendonça, Kadu Paes (sócio da marca Café de La Musique, junto com Álvaro), além de amigos como o relações internacionais, Rafael Luizi, Eduardo Maia, e convidados de Thiago Miranda, André Braga, Isabela Kodama, Fausto Stauffer e André Braga, entre outros.

O empreendimento fica às margens do Lago Paranoá, principal ponto turístico da capital, e aposta em um conceito de dinning e beach club, tendo o cardápio assinado pelo chef brasiliense Lui Veronese, conhecido nacionalmente por ter sido finalista do reality show gastronômico, Mestres do Sabor.

A 18° operação do Café de La Musique no Brasil, e a primeira na região Centro-Oeste, apresenta para o público um novo conceito da marca, inédito até o momento, com referências culturais dos povos indígenas e nordestinos para os mais de 1800m².

Vale lembrar que a casa ainda guarda mais duas surpresas para 2021: a inauguração do club (boate, que será na parte interna do espaço) e o beach club (que será uma extensão do dinning club).