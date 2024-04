Caetano Veloso e Bethânia se emocionam ao falar de irmã que morreu em especial na Globo

GABRIEL VAQUER

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS)

Caetano Veloso e Maria Bethânia celebraram e se emocionaram ao falar sobre a relação de irmãos que tem no especial que irá ao ar no próximo sábado (6), dentro do Caldeirão com Marcos Mion, na Globo.

Em um trecho da gravação obtido pela reportagem, os irmãos nascidos na década de 40, em Santo Amaro, na Bahia, cantaram grandes sucessos como “Reconvexo” e “Olhos nos Olhos”.

Em um determinado momento da gravação, Maria Bethânia falou com carinho do último trabalho autoral de Caetano, o disco Meu Côco, lançado em 2021.

“Esse último disco dele me tocou muito. Quando eu ouvi fiquei deslumbrada e falei para ele que era muito próximo de mim e muito comovente. Tem muita potência e muita dramaticidade, somada a uma voz e a um autor extraordinário. Tinha toda a suavidade e uma potência musical que me arrebatou”, disse Bethânia.

Já o cantor não disfarçou o orgulho de ter seu trabalho reconhecido pela irmã mais nova. “Foi uma surpresa para mim a reação de Bethânia ao álbum ‘Meu Côco’. Ela ouviu o disco e ficou impressionada. Depois foi ver o show e foi mais de uma vez (risos). Fora do comum. Fiquei super orgulhoso, ela falava com entusiasmo”, afirmou Caetano.

Outro momento emocionante da gravação foi quando Caetano e Bethânia assistiram a uma gravação de Nicinha Veloso cantando a música ‘Alguém Cantando’. A irmã mais velha foi uma grande influência para os dois e sempre cuidou muito bem dos dois.

Nicinha foi adotada por Dona Canô aos 3 anos. Nicinha morreu em 2011, aos 83 anos, e segundo Caetano ela era mais musical dos oito irmãos.

No disco “Qualquer Coisa” (1975), Caetano gravou uma música chamada ‘Nicinha’ em que diz: ‘Se algum dia eu conseguir cantar bonito, muito terá sido por causa de você, Nicinha’. Caetano se emocionou no palco ao ver o momento de sua irmã mais velha.

“Ela cantava lindamente. Fora ela ser a primeira dos irmãos, veio cuidando de mim a vida toda. Dentro do meu camarim, dentro da minha casa… É uma relação muito forte e de muita confiança mútua. Eu sinto muita falta e saudade dela. E agora ouvindo ela menina cantando com Caetano fiquei muito emocionada. É lindo!”, afirmou Bethânia.

O Caldeirão com Mion especial com Caetano Veloso e Maria Bethânia vai ao ar no próximo sábado (6), a partir das 16h15, na Globo.