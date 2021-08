Cacá Baskerville lança “Redescobrir o Amor”, canção inspirada em história de fã

Single e clipe estreiam nesta sexta-feira (27) em todas as plataformas digitais

Redescobertas, rompimentos, amor e paixão são temas que nunca saem de moda e costumam inspirar os artistas na hora de compor as suas músicas. É o caso de “Redescobrir o Amor”, canção do cantor e compositor santista Cacá Baskerville, que estreia nesta sexta-feira (27), em todas as plataformas digitais e no Youtube.

Cacá conta que a letra da música foi inspirada na história de uma fã. “Promovi uma enquete nos stories do instagram e pedi para os fãs e seguidores enviarem alguns temas para compor. Entre as mais de cem sugestões recebidas, escolhi uma linda história que falava sobre a redescoberta do amor por alguém que já estava desiludida”, disse.

A faixa é o terceiro single do novo projeto do artista (ainda sem nome), que irá trazer uma sequência de lançamentos mensais até o final do ano. No total, o novo trabalho contemplará seis faixas inéditas.

Redescobrir o amor

Composição: Caca Baskerville

Trazer de volta os meus sonhos

Que faz o brilho dos meus olhos

Simplesmente assim

Flores no jardim

Lembrar de toda a nossa história

Rever segredos na memória

Simplesmente assim

Espinhos no jardim

Agora vamos deixar tudo para trás

E entender que o que é nosso

Sempre esteve em nós

Não importa

Quanto tempo se passou

Vamos juntos

Redescobrir o amor

Temos um pouco um do outro

Shiva abençoa nosso encontro

Simplesmente assim

Flores no jardim

Lembrando o que já passamos

Muito amor, alguns enganos

Simplesmente assim

Espinhos no jardim

Agora vamos deixar tudo para trás

E entender que o que é nosso

Sempre esteve em nós

Não importa

Quanto tempo se passou

Vamos juntos

Redescobrir o amor

Não importa

Quanto tempo se passou

Vamos juntos

Redescobrir o amor

Sobre Cacá Baskerville:

Cantor e compositor santista, Caca Baskerville é uma das vozes mais conhecidas dos palcos e casas noturnas da região. O cantor trocou os benefícios da estabilidade profissional como engenheiro pela vontade de fazer e viver da música. Aos quinze anos, começou a tocar violão e fez aulas particulares com o músico e maestro Enoch Gomes. Estudou técnica vocal com a professora e pianista Maria Cecília, e, depois entrou para a escola VOICE, onde se formou nos cursos de harmonia, improvisação, arranjo, composição e técnica vocal com o professor Paulo Brito e Edu Berton. Em 2017, o cantor lançou seu primeiro EP “Deixa Eu Sonhar”, que transita pelo pop romântico com pitadas de reggae e rock. Neste trabalho, todas as composições são assinadas por ele e retratam a paixão e todas as fases do amor. Em 2018, lançou cinco músicas autoriais gravadas ao vivo em um show em Santos (SP) e o single “Sente Calor”, com pegada pop latino e reggaeton. A faixa contou com produção musical de Cabrera, que já trabalhou com grandes artistas do cenário musical como a dupla Simone & Simaria, Claudia Leite, Gusttavo Lima, entre outros, Já em 20219, lançou três músicas inéditas e no início de 2020 mais uma música com produção de Jeff Pina, que já produziu Anavitória, Tiago Iorc, entre outros. Para 2021, Cacá Baskerville se prepara para lançar mais seis músicas inéditas e um EP com faixas, todas com produção de Santiago Ferraz.