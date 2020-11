Bryan Behr apresenta seu novo single e videoclipe, “o amor descansa na varanda”

PUBLICIDADE

A calmaria de uma represa, os pássaros voando é a trilha sonora perfeita para a paz que a natureza passa. Assim, é o vídeo de “O amor descansa na varanda”, novo single de Bryan Behr. A faixa já está disponível em todos os aplicativos de música e é o segundo lançamento de novo projeto do cantor, previsto para estrear em dezembro. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/OAmorDescansaNaVaranda .

“Será que vai dar pé? Será que nasce flor? Seja o que Deus quiser, mas que Deus queira amor” é o refrão leve e chiclete entoado por Bryan em um passeio de barco. No vídeo, codirigido pelo próprio cantor, Bryan transmite sinceridade e fé, o sentimento mais puro existente com o verso “Prata reluz e ouro brilha, mas só o amor é que me compra”. Assista agora:

“Eu compus ‘O amor descansa na varanda’ voltando de uma das minhas viagens para São Paulo. Foi uma das primeiras vezes que eu entendi como funcionava ser artista no Brasil. Eu era muito fantasioso com muita coisa, então foi a primeira vez que eu tomei um choque de realidade e me senti intimidado em ter uma carreira artística e viver de música. O refrão traduz isso com ‘Será que vai dar pé, será que nasce flor, seja o que Deus quiser”, conta Bryan.

“Eu gosto de deixar a música falar por si só e no arranjo de estúdio com a música pronta ficou visível pra mim essa coisa da água, da natureza e até da pesca. Não sei explicar, mas ela tem um ar de interior também por isso que eu acho que é uma canção tão forte e poderosa, porque tudo nela é muito verdadeiro… A história, o lugar em que gravamos é o que eu mentalizei enquanto compunha, então acho que tem alguma coisa de especial nela”, completa.

“O amor descansa na varanda” é o segundo lançamento do mais novo EP do cantor, que será lançado em dezembro. Além da faixa, o single já lançado “De todos os amores” (https://umusicbrazil.lnk.to/DeTodosOsAmoresPR) também faz parte do projeto, que contará ainda com mais três canções inéditas. O EP é o primeiro capítulo de uma nova era para o cantor, que se desdobrará em 2021 com muitas novidades.