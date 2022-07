Bruno erra em prato de lutador de sumô e é eliminado do MasterChef

O dentista mineiro deixou o programa ao falhar no cozimento do camarão e dos legumes, apesar de ter servido um caldo saboroso

O chanko nabe, um prato típico japonês e que é o alimento dos lutadores de sumô, foi escolhido para o desafio desta terça (5) na prova de eliminação do Masterchef (Band).

O dentista mineiro Bruno foi o eliminado ao falhar no cozimento do camarão e dos legumes, apesar de ter servido um caldo saboroso. “Está tudo cru”, criticou a chef Helena Rizzo.

“Estou em nono lugar em meio a milhares de pessoas que se inscreveram, isso é muito animador. É uma resposta de que devo continuar sonhando”, disse Bruno ao deixar o reality.

Para ele, as amizades foram a grande conquista do programa. “Dinheiro acaba, fama vai embora, mas respeito e admiração permanecem”, disse. “Não tenho desavenças nem mesmo com pessoas com quem tive dificuldade de convívio. Eu sempre tento estender uma mão e cultivar o bem”.

O melhor chanko nabe foi o preparado por Lays. Segundo ela, o segredo é caprichar no sabor do caldo. “A gente se sentiu no Japão”, elogiou o chef Érick Jacquin.

Outro desafio do episódio foi a preparação de três tipos diferentes de churrasco: com frutos do mar, vegetais e short ribs. A cantora Valesca Popozuda participou do programa.

“Eu sempre quis participar do MasterChef. Foi incrível”, disse a artista.

Após a temporada atual, com amadores, a Band promoverá, em parceria com a Endemol Shine Brasil, produtora do programa, e a Discovery Home & Health, uma nova temporada com aspirantes a Masterchef no âmbito dos profissionais de cozinha.

E o ano não acabará com a safra a seguir. Ainda em novembro, a Endemol fará, para a Band e a Discovery, uma nova temporada com crianças, o Masterchef Júnior, mas apenas com quatro episódios.

E para dezembro, em tom de especial de fim de ano, será produzida uma temporada só com aspirantes ao título com mais de 60 anos, o Masterchef +.