Bruno e Denner aposta de Gusttavo Lima, traz projeto sertanejo para Brasília

A dupla Bruno & Denner que tem o cantor Gusttavo Lima como empresário e tio de Bruno, chegam a Brasília todas as quintas do mês de novembro para o projeto “De Bar in Bar” no Laguna Drinks e Food que fica na orla do Clube Ases. O projeto se inicia na próxima quinta, 05, a partir das 18h.

Sobre Bruno & Denner

Os mineiros Bruno e Denner se conheceram no segmento sertanejo, e logo se tornaram amigos, compondo e cantando juntos. A parceria musical surgiu durante um almoço entre amigos, na casa do Gusttavo Lima, tio de Bruno. Ao ouvir os meninos cantando juntos, Gusttavo enxergou o potencial dos dois na música sertaneja e sugeriu a formação da dupla. Incentivados pelo “padrinho”, os meninos decidiram apostar no sonho e seguir a carreira profissional.

William Bruno de Lima (Bruno) faz a segunda voz da dupla. Nascido em Presidente Olegário (MG), começou a carreira aos 11 anos, cantando em Patos de Minas e região. Mudou-se pra Goiânia quatro anos depois, onde trabalhou como músico, produtor musical e cantor. O mineiro toca vários instrumentos, como baixo, guitarra, viola, teclado e piano. Durante um ano, foi backing vocal do cantor Gusttavo Lima. Bruno é autor da canção “Final do Fim”, gravada por Gusttavo, no DVD “Embaixador”, em Barretos.

A primeira voz fica por conta de Dener Ferrari Garcia (Denner), nascido em Patrocínio (MG). Iniciou a carreira aos 12 anos, cantando em bares da cidade natal e região. Aos 17, o mineiro se mudou para a cidade de Ponta Grossa (PR), onde, além de cantar, também compunha profissionalmente. Denner é autor de vários sucessos gravados por artistas do cenário sertanejo, como: Felipe Araújo, Gusttavo Lima, Lucas Lucco, Maiara & Maraisa e Zé Felipe. Dentre os hits, destacam-se “Milu”, “A Gente Fez Amor”, “Quem Traiu Levou” e “Tudo Que Vai Um Dia Volta”, todas gravadas por Gusttavo Lima; “Bebi Minha Bicicleta”, de Zé Neto e Cristiano; e “Tiro Certo”, de Zé Felipe.

Atualmente, a dupla vem trabalhando em seu primeiro álbum musical, que já está em fase de conclusão. “Pra mim, é a realização de um sonho. Meu tio é e sempre foi uma grande inspiração, minha referência…”, lembra Bruno. “Estamos ansiosos para mostrar nossas músicas e nos apresentarmos para vocês!”, destaca Denner.

Protocolo de Segurança

A apresentação acontece com todos os protocolos de distanciamento social, higiene e segurança, respeitando o decreto nº 41.190, publicado em 11 de setembro no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), que permite a realização de apresentações musicais ao vivo em bares e restaurantes do DF.

SERVIÇO

De Bar in Bar

Todas as quintas de novembro

Com a dupla Bruno e Denner

Datas: 05, 12, 19 e 26 de Novembro

Onde: Laguna Drinks e Food

Orla do Clube Ases

SCES Trecho 2, Asa Sul

Horário: 18h

Couvert artístico: R$ 10

Reservas: (61) 99109 – 9096